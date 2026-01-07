臺北榮服處媒合便利商店 協助榮民眷就業

記者郭曉蓓／臺北報導

為協助待轉業退除役官兵及眷屬順利進入職場，臺北市榮民服務處今（7）日邀請全家便利商店辦理「單一徵才媒合活動」，規劃媒合門市人員、系統分析師及儲備幹部等熱門職缺，現場活動踴躍熱絡。

徵才活動由全家招募經理鄭旭鈞現場面試並表示，在全臺擁有逾4,000家門市及龐大物流體系，近年積極拓展數位轉型與國際業務，爰極需注入新血。依公司統計，迄今已進用多位退除役官兵及眷屬。退除役官兵在各項工作表現均十分出色，並且具備高度責任感、團隊合作及危機處理能力，正是全家尋覓的理想人才。鄭旭鈞也特別感謝榮服處提供就業媒合的服務平台，未來該公司將持續提供更多優質職缺，創造勞資及榮服處三贏局面 。

臺北市榮民服務處處長黃信仁表示，單一徵才活動是最直接且快速的媒合機制，另配合輔導會近年推動產學、產訓合作、推介就業等各項政策及服務工作，積極擴大與各工商團體接觸，持續開發各產業優質職缺，並期許未來鏈結更多在地優良企業，積極洽談合作事宜，以提供多元職缺，增進退役官兵及眷屬多元就業機會，退除役官兵若對於就業、就學及職訓各項補助措施有相關問題，歡迎洽詢臺北市榮民服務處，電話(02)-27699098。

臺北市榮民服務處邀請全家便利商店辦理「單一徵才媒合活動」， 協助榮民眷就業。（臺北市榮服處提供）