臺北榮服處安心御老平台研討會 強化榮民眷照護

為積極因應高齡化社會趨勢，強化榮民眷照護支持網絡，臺北市榮民服務處今（10）日辦理「安心御老平台說明暨研討會」，邀集臺北市政府衛生局、社會局、民政局及臺大醫院、臺北市立聯合醫院及臺北榮民總醫院等多家醫療院所共同參與，透過跨域協作與數位科技應用，建構高齡榮民眷兼具安全與尊嚴的生活環境。

臺北市榮服處處長黃信仁表示，自今（114）年起率先選定文山及信義區共4名於臺北榮總就醫的高齡榮民，試辦導入安心御老平台服務，透過安心御老平台與專業端、照顧端、家屬端即時回饋機制，使個案健康狀況能獲得更迅速掌握與回應。截至目前，平台已成功協助個案統整多院就醫與慢性處方資訊，減少舟車往返；同時促成風險預警與訪視支援，使照護資源更能聚焦於高風險族群。

此次研討會除由平台業者說明系統功能外，亦分享試辦成果與精進建議。會中臺北市政府衛生局、臺大醫院及臺北市立聯合醫院代表亦於會中針對多院區就醫協調機制、平台操作介面優化與醫療端資訊串接流程等提出建議，為平台後續優化提供重要參考。

臺北榮民總醫院高齡醫學中心李欣慈個管師並分享試辦期間的觀察與感想，表示由於多數長者合併多重疾病，跨院就醫時常造成資訊斷點，而平台可整合處方、診療資訊及照護回饋，有助醫師及個案管理師掌握就醫歷程，預先安排評估或後續照護，使個案回到社區後，醫療與長照服務能無縫接軌。另平台中家屬、居服員、輔導員與專業端同在一個群組互動，使「一點生變，多點應援」更具效率，對提升長者安全具實質助益。

黃信仁進一步指出，安心御老平台為退除役官兵照護的重要創新措施之一，此次會議不僅是向醫療與政府端分享試辦成果，更期盼與會單位能協助確認窗口，未來榮服處將攜同臺北榮總及平台業者逐一拜訪醫療院所，就資訊串接與合作流程進一步深化，共同擴大臺北市榮民眷的照護安全網。