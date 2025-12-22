臺北榮服處安心御老平台訓練 守護高齡榮民眷

記者郭曉蓓／臺北報導

因應臺灣自今年起步入超高齡化社會，為落實輔導會積極推動的「社區榮民照護數位轉型」政策，臺北市榮民服務處今（22）日辦理「安心御老平台教育訓練」，邀請平台建置工程師擔任授課講師，透過系統化教學與實務操作，協助第一線服務人員熟悉平台功能與作業流程，透過持續辦理教育訓練，有助於強化第一線同仁對平台精神與操作實務的理解。

臺北市榮民服務處表示，此次教育訓練以該處責任區輔導員、社區服務組長及相關業務同仁為主要對象，課程內容涵蓋安心御老平台之系統架構、角色分工、每月常規流程、訪視打卡機制及個案照護應用情境，並由承商專業團隊進行實際操作示範與問題說明，協助同仁將科技工具有效融入日常訪視與服務工作，強化即時回報及跨單位協作能力。

廣告 廣告

臺北市榮民服務處處長黃信仁表示，安心御老平台是以「一點生變、多方應援」為核心理念，結合榮服處、各醫院、各長照體系及家庭支持網絡，透過智慧科技即時串接照護資訊，使相關人員能更早掌握長者狀況、即時啟動協助機制，降低高齡榮民眷面臨突發風險孤立無援，甚至肇生孤獨死憾事。

黃信仁指出，服務處於12月10日邀集臺北市政府衛生局、社會局、民政局，以及臺大醫院、臺北市立聯合醫院等單位，共同召開「安心御老平台說明暨研討會」，就平台推動模式、跨機關合作機制及實務運作經驗進行交流，廣納各界建言，作為後續精進平台功能與服務流程的重要參考，展現單位積極推動跨域整合、共同守護高齡榮民眷的決心。

臺北市榮民服務處辦理「安心御老平台教育訓練」，以智慧科技守護高齡榮民眷。（臺北市榮民服務處提供）