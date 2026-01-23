臺北榮服處屆退官兵權益說明會 開拓無限可能
記者郭曉蓓／臺北報導
為協助在營及屆退官兵做好職涯規劃，並了解退伍後有關就學、就業及職訓等相關輔導措施，軍備局202廠今（23）日邀請臺北市榮服處處長黃信仁及就業站團隊至光華營區，針對在營及屆退的5百餘位官兵辦理「屆退官兵權益說明會」，會中除宣導輔導會現行相關權益之外，也特別邀請中國文化大學推廣部簡介有關提升官兵學歷多元教育資源，現場反應熱烈、互動踴躍。
黃信仁指出，軍備局202廠擁有多元專技人才，專業技術主要集中在機械、化工、電機及火砲設計等領域，將來不論是持續在營服務或退後轉職，在民間及國防工業上都是不可或缺的頂尖人才。說明會中也安排文化大學教育推廣部組長柯智文及李怡璟，到場說明有關屆退官兵就讀正式學程、學分班及產學合作等課程內容與補助辦法，目的為提供在場官兵能擁有多項選擇來決定未來人生的高度與視野。培養「一專多能」，即能在既有的基礎之上，進而提升職涯競爭力並開拓無限可能。
黃信仁強調，所有輔導措施均是希望官兵在營能安心服役，也期望與會人員在了解自身權益，退後能善用輔導會所提供產學、產訓合作方案及進修、就業考試、職業訓練、促穩津貼等措施，找到自己職涯方向順利轉銜進入職場。未來，對於有需求的退除役官兵能與臺北市榮服處密切聯繫，就業站同仁必竭誠服務。
軍備局202廠邀請臺北市榮服處入營宣導屆退官兵各項權益。（臺北市榮服處提供）
