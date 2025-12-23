臺北榮服處年終感恩活動表揚績優人員

記者郭曉蓓／臺北報導

為感謝同仁一年來對榮民眷的用心照顧與辛勞付出，臺北市榮民服務處日前舉辦年終感恩活動，邀請全體職員及社區服務組長在臺北福華飯店齊聚一堂。藉由頒獎表揚活動，對所有工作夥伴表達誠摯的謝意，並肯定協力單位及該處年度表現優異人員。

其中，針對臺北榮民總醫院長期協助臺北市榮民服務處推動榮民眷就醫服務、輔具申請、綠色通道及執行「安心御老平台」等工作，對提升榮民眷醫療照護品質中特別頒發獎座，感謝該院社工室主任溫信學長期協助榮民眷就醫不遺餘力，充分展現跨單位合作的服務精神。

臺北市榮民服務處亦表揚年度表現優異的職員及社區服務組長，包括114年度退除給付業務績效評比績優詹雅婷、蘇雅雯、孫家玉，及熱心積極服務榮民眷就學就業的葉方新，感謝渠等在第一線服務榮民眷的辛勤付出；同時亦頒發榮譽狀肯定優秀社區服務組長沈麗華、盧怡伶、林思嬌、牛元暉、魏邦宇等5人及屆退社區服務組長張肇仁，長期深耕社區、主動關懷榮民眷生活需求，落實即時照顧與支持。另外頒獎表揚該處就業站服務績效卓著人員榮華、陳柏廷、董美琳、陳慧君、葉方新、杜金龍等6人，榮獲輔導會114年度就學就業職訓評核績優。同時也特別表揚專員蔡子逸，積極設置整理該處榮民文物陳列館，感謝其用心保存珍貴榮民歷史文物，傳承榮民為國奉獻的歷史與精神。

活動中更為12月份壽星同仁慶生，在歡唱生日快樂歌及黃埔祝壽歌中頒發生日禮金及精美蛋糕，臺北市榮服處處長黃信仁表示，未來將持續秉持「服務為本、關懷為先」的精神，深化跨單位合作，精進各項服務措施，持續為榮民眷提供更周全、更貼心的照顧，打造安心、溫暖的服務網絡。

臺北市榮民服務處日前舉辦年終感恩活動，感謝同仁用心服務照顧榮民眷，並頒獎表揚。（圖由臺北市榮民服務處提供）

