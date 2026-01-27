臺北榮服處拜會實踐大學 強化退除役官兵職場競爭

記者吳典叡／臺北報導

為拓展退除役官兵升學、就業平臺，臺北市榮民服務處處長黃信仁今（27）日率就業站團隊拜會實踐大學校長洪久賢，雙方深化合作，旨在建構「升學、培訓、就業」的一條龍平臺，協助退除役官兵轉型進入專業領域，強化職場競爭優勢。

洪久賢表示，實踐大學展現極具前瞻性的教育韌性，成功將「家庭倫理化、科學化、生產化及藝術化」的創校理念，與國家「AI科技及半導體」產業深度結合。校方整合民生、法學、設計及管理4大學院專業，不僅為退除役官兵築起學術轉化橋梁，更攜手臺北市榮服處導入產訓與職訓機制；因應全球永續趨勢，學校進一步納入淨零排碳與ESG核心課程，開辦iPAS淨零碳規劃管理師培訓，並結合AI影像辨識與無人機應用技術，將生成式AI、數位商務及智慧供應鏈管理轉化為職場即戰力。

廣告 廣告

洪久賢說，此「學用合一」模式不僅提升教育質量，更打造兼具人文溫度與國際視野的職涯孵化平臺，協助官兵精準掌握尖端產業經營智慧，開啟永續價值的職場新局。

黃信仁強調，實踐大學憑藉多元教學面向、廣闊國際視野及豐富實習機會，成為退除役官兵深造與投入產業的最佳選擇。官兵不論修讀學位或學分證照班，皆可善用輔導會提供的就學獎補助、大專進修補助及職業訓練補助，大幅減輕經濟負擔；透過校方專業資源與輔導會支持的深度結合，能精準落實「產學並進、職能訓練、產訓合一」的核心目標，全面強化職涯轉型競爭力，達成學用合一的願景，歡迎撥打臺北市榮服處專線（02）2769-9098洽詢。

臺北市榮服處處長黃信仁率就業站團隊拜會實踐大學校長洪久賢，雙方深化合作，協助退除役官兵轉型進入專業領域，強化職場競爭優勢。（臺北市榮服處提供）