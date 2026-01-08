臺北榮服處拜會康寧大學 研討健康領域就業機會

記者郭曉蓓／臺北報導

為對接長照3.0的政策願景，開拓退伍後高彈性就業道路，臺北市榮服處處長黃信仁率就業站團隊，今（8）日拜會康寧大學校長陳清溪，研討退除役官兵居家健康領域的「升學管道」與「就業平台」，共同積極打造職涯轉型的雙贏機制。

陳清溪指出，康寧大學憑藉全臺首間醫護專校的深厚底蘊，自2025年啟動育成中心以來，已成功建構「大健康產業生態圈」。透過精準媒合箭準公司（AI智慧醫療）、居達健康（長照居家實踐）及少海生技（生醫研發）等指標企業進駐，該校不僅為退除役官兵與 50至65歲「壯世代」開闢學歷提升與AI科技轉職的第二曲線。

產學長朱啟辰表示，該校策略性結合「社區醫護養平台」與「長照3.0」政策，依循概念成效，可配合臺北市榮服處今年試辦產訓合作，培育退除役官兵新技能；且憑藉2大學院、8大系科的實務師資，為該校確保學術知能與業界動態零時差同步，讓退除役官兵在實作中深度體驗企業經營，進而將基層實習轉化為中、高階管理能量，全面厚植社區醫護養人力。

黃信仁強調，康寧大學深耕醫護，教學專業紮實、學習資源豐富，提供體驗職場的實習機會，確為有志進修、投入健康產業之退除役官兵最佳選擇，以達成產學並進、職能訓練及產訓合一之目標。退除役官兵若對於就學、就業及職訓各項補助措施有相關問題，歡迎洽詢臺北市榮民服務處，電話(02)27699098。

臺北市榮服處拜會康寧大學，深耕護理健康領域就業機會。（臺北市榮服處提供）

