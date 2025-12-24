臺北榮服處拜會文化營區 感謝傳遞正能量

記者郭曉蓓／臺北報導

為傳達輔導會最新服務照顧退除役官兵政策，並讓每一位榮民眷能即時獲知相關服務照顧措施，臺北市榮服處處長黃信仁今（24）日前往文化營區，分別拜會青年日報社及軍事新聞通訊社，感謝國防部所屬優質媒體一直以來協助推播有關退除役官兵的照護與鏈結社會各界資源等資訊，傳遞輔導會關懷服務的正能量，殷盼未來雙方在各項服務照顧文宣量能持續擴大，啟動善的循環。

臺北市榮服處秉持輔導會「榮民在那裡，服務到那裡」的服務理念，除平日定期及不定期訪視榮民眷外，並針對關退除役官兵各項服務權益措施，包括「安心御老系統平台」、就醫綠色通道、急難慰助、鞏固愛國意識、宣導軍民專長轉銜等重要政策，藉由青年日報及軍聞社及時有效推播，使榮民眷獲得最新最正確資訊，同時爭取他們對輔導會政策的支持與認同。

黃信仁表示，感謝青年日報與軍聞社宣傳退除役官兵及榮民眷的各項政策，期望未來深化合作，提供退除役官兵更多元、深入的服務，達到輔導會對榮民眷有感服務的目標。

臺北市榮服處拜會青年日報社及軍事新聞通訊社。（圖由臺北市榮服處提供）