臺北榮服處攜手三總松山分院 全力推動安心御老專案

記者吳典叡／臺北報導

為強化高齡榮民（眷）整合照顧服務，國軍三軍總醫院松山分院院長許少將今（15）日拜會臺北市榮民服務處處長黃信仁，雙方就有關輔導會今年起全面推動的「安心御老專案」，落實高齡醫療照護與服務整合等議題進行意見交流，氣氛熱絡融洽。

黃信仁指出，「安心御老平臺」為輔導會去年建置的高齡榮民眷整合照顧系統，透過數位化工具串聯醫療、社福及服務照顧資源，建立跨單位即時通報與合作機制，協助第一線人員即時掌握超高風險及高風險榮民眷健康與生活狀況，及早介入處置，提升照護效率與服務即時性，期盼邀請三軍總醫院及所屬松山分院共同參與，透過醫療端與服務端攜手合作，強化高齡榮民眷的整體照顧網絡。

廣告 廣告

許院長表示，三軍總醫院松山分院將積極配合政府「長照3.0」政策，未來除持續精進院內醫療服務外，亦規劃主動深入社區鄰里、前進第一線，強化與地方服務體系的連結，展現醫療照顧投入社區照顧的高度使命感與前瞻視野。

三總松山分院院長許少將拜會臺北市榮服處處長黃信仁，雙方就輔導會「安心御老專案」等議題進行意見交流。（臺北市榮服處提供）