臺北榮服處攜手兵役局關懷退舍春節送暖

記者吳典叡／臺北報導

農曆春節將至，為轉達輔導會對退伍榮民的敬意與關懷，臺北市榮民服務處副處長徐木生今（21）日攜手臺北市政府兵役局專門委員郭玉蘭、信義區公所區長方英祖、黎安里里長劉梅菊及國防部代表等一行，前往大我新舍、大我新莊及大我山莊等國軍單身退員宿舍，共同訪視高齡榮民及眷屬，並致贈營養品禮盒，除表達臺北市長蔣萬安關心高齡單身榮民之意，另也轉達輔導會主任委員嚴德發對榮民的深切關懷。

大我退舍會長楊振雲伯伯高齡九十二歲，仍精神矍鑠、身體硬朗，長期熱心公益，每日主動協助環境清潔及門診事務，深獲住戶敬重；其家庭和樂、夫妻情深，並於114年度榮獲「績優幸福家庭獎」，堪稱退舍榮民典範。

活動期間，兵役局專門委員郭玉蘭及榮服處副處長徐木生親自將每一份禮盒送到每位榮民伯伯手中，並親切關懷他們的日常起居與健康情況，伯伯們也紛紛表達臺北市政府及榮服處對其關懷活動的感謝，並對輔導會及榮服處給予高度肯定。

座落於信義區的大我退舍歷史悠久、住戶眾多，臺北市榮服處長期落實關懷訪視、生活協助與社福資源連結，並推廣16所榮家優美環境與專業照顧團隊，鼓勵長輩入住安養；亦向長輩說明「就醫綠色通道」措施，及自114年9月1日起，不論就業狀況或軍階別，只要持有榮民證或義士證，至臺北榮總及所屬分院就醫時，健保部分負擔將由輔導會全額補助，讓榮民朋友就醫更加安心、便利。榮服處將持續在未來推動更多元服務與貼心關懷，陪伴榮民共度佳節，讓他們在團圓氛圍中，感受輔導會與榮服處的溫情。

活動期間，兵役局專門委員郭玉蘭及榮服處副處長徐木生親自將每一份禮盒，送到每位榮民伯伯手中。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮民服務處攜手臺北市政府兵役局及國防部代表等一行，前往國軍單身退員宿舍，共同訪視高齡榮民及眷屬，並致贈營養品禮盒。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處攜手兵役局，辦理退舍榮民春節關懷送暖活動。（臺北市榮服處提供）