臺北榮服處攜手兵役局 大我退舍關懷送暖

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記者吳典叡／臺北報導

端午佳節將至，為轉達輔導會對於退伍袍澤的深切敬意與關懷，臺北市榮民服務處輔導組組長榮華今（9）日攜手臺北市政府兵役局專門委員郭玉蘭、信義區公所、在地里長及國防部代表等一行人，前往大我新舍、大我新莊及大我山莊等國軍單身退員宿舍訪視高齡榮民及眷屬。榮服處特別致贈內含養生薑黃粉、香醇芝麻醬及珍貴高山梅花蜜的福祿壽禮盒，除轉達輔導會主任委員嚴德發與市長蔣萬安的深切關懷之意，也送上最誠摯的端節祝福。

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座落於信義區的大我退舍歷史悠久、早期退伍榮民住戶眾多，臺北市榮服處長期落實關懷訪視、生活協助與社福資源連結，並在現場細心向長輩們說明輔導會醫療機構推動的就醫綠色通道措施，同時積極鼓勵安裝遠距居家照顧系統，期盼利用數位科技協助健康監測與緊急通報，全方位提升長輩們的居家安全保障，並推廣各地區榮民之家優美環境與專業照顧團隊，鼓勵長輩入住安養。

榮華強調，服務團隊將持續深化精進照顧措施，深入第一線關懷轄內榮民眷。期盼用最細緻、有溫度的問候，將溫情傳遞到每位曾為國奉獻的榮民眷心中，陪伴長輩們尊榮安享幸福晚年。

臺北市榮服處輔導組組長榮華攜手臺北市兵役局專委郭玉蘭、國防部代表等一行人，前往大我新舍等國軍單身退員宿舍訪視高齡榮民及眷屬。（臺北市榮服處提供）