臺北榮服處攜手兵役局 端節關懷退舍榮民長輩

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記者郭曉蓓／臺北報導

端午佳節將屆，為感念榮民長輩保家衛國的無私奉獻，並轉達輔導會深切的敬意與關懷，臺北市榮民服務處偕同臺北市政府兵役局，今（12）日共同前往豐年國軍單身退員宿舍，向榮民長輩致上節日祝福與誠摯問候。

此次關懷活動由榮服處服務組組長辜雅貞、兵役局主任秘書吳銘宗及國防部代表參與，共同關懷榮民長輩生活起居，並致贈福祿壽禮盒，包含珍貴高山梅花蜜、養生薑黃粉及香醇芝麻醬等，除轉達輔導會主任委員嚴德發與臺北市長蔣萬安的深切關懷之意，並送上最誠摯的端節祝福。

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慰訪過程中，高齡93歲的周南城爺爺神采奕奕與大家分享平日生活的點滴，現場互動氣氛溫馨融洽。此外，由於近期連續大雨且時序即將進入盛夏，辜雅貞除向周爺爺說明輔導會醫療機構推動的就醫綠色通道措施及安心御老平台照顧高齡榮民眷作法，並介紹各地區榮民之家優美環境與專業照顧團隊，鼓勵長輩入住安養外，也特別提醒周爺爺須注意生活起居安全、個人身體保健及多補充水分等事項，避免發生意外事件。

辜雅貞強調，服務團隊將持續深化精進照顧措施，秉持「榮民的小事，就是我們的大事」之服務理念，深入第一線關懷轄內榮民及遺眷，並以有溫度的關懷、實際的行動及最高的標準來落實對榮民長輩尊崇與照顧，讓每位功在國家的榮民長輩都能安享幸福晚年。

臺北市榮服處偕同臺北市政府兵役局辦理榮民長輩退舍端節關懷活動，向榮民長輩致上節日祝福與誠摯問候。（臺北市榮服處提供）