臺北榮服處攜手兵役局 關懷送暖退舍榮民

記者吳典叡／臺北報導

端午佳節將至，為表達對高齡榮民先進的敬意與關懷，臺北市榮民服務處處長黃信仁今（10）日偕同臺北市政府兵役局長李治安及國防部輔導支援單位，前往大安區芳蘭山及公館國軍單身退員宿舍展開節前送暖慰問行程。臺北市榮服處特別致贈內含養生薑黃粉、香醇芝麻醬及珍貴高山梅花蜜的福祿壽禮盒，除轉達輔導會主任委員嚴德發與市長蔣萬安的深切關懷之意，也送上最誠摯的端節祝福，讓榮民前輩們在節慶前夕感受到家人的溫暖。

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慰問現場氣氛溫馨融洽，黃信仁、李治安親切分送關懷禮盒，並與榮民伯伯們話家常、聆聽生活點滴。剛過百歲的熊燄爺爺也欣喜分享，平日熱愛閱讀與收聽新聞，以關心社會時事，並與退舍內的榮民眷相處十分融洽、彼此相互陪伴，是晚年生活中最珍貴的精神依靠。長輩們紛紛表達對榮服處及兵役局長期日復一日、悉心照顧的感謝之情，讓現場洋溢著濃厚的溫暖與感動。

臺北市榮服處偕同臺北市兵役局及國防部輔支單位前往國軍單身退舍展開端節前送暖慰問行程。（臺北市榮服處提供）