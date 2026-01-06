臺北榮服處攜手安得烈 包裝食物箱傳遞溫暖

記者郭曉蓓／臺北報導

寒冬時節，真正溫暖人心的，不只是節日的慰問或一次性的物資，而是持續的陪伴與關懷，讓人感受到社會的溫暖。臺北市榮民服務處今（6）日由處長黃信仁親自率領同仁及榮欣志工，前往社團法人安得烈慈善協會參訪交流，並一同投入「長青食物箱」的包裝作業；透過親身參與，表達對協會長期關懷弱勢榮民眷的由衷感謝，也讓公益不再只是捐贈行為，而是一份共同完成的溫暖行動。

活動由協會執行長羅紹和親自接待，分享協會推動公益服務的理念與實務經驗，雙方在交流中深化彼此合作的信任基礎。安得烈慈善協會秉持「人溺己溺、人飢己飢」的人道精神，長年深耕弱勢扶助、急難救助與災害援助等工作，透過食物銀行計畫，依不同族群需求提供客製化食物箱，陪伴弱勢家庭兒少與年長者度過生活難關。協會多年來持續捐助臺北市榮服處弱勢榮民眷食物箱，僅114年整年度即捐贈357箱，總價值新臺幣48萬3,000元，讓許多榮民眷長輩在日常生活中獲得實質支持與心理安定。

黃信仁表示，安得烈慈善協會長期穩定的陪伴與支持，讓榮民眷在生活中獲得實質協助，也彰顯了公私合作的力量。而臺北市榮服處提供的服務，不僅關懷榮民眷，更透過串聯民間資源，將溫暖與關懷延伸至更多需要幫助的市民朋友。此次參訪與共同包裝食物箱，不只是一次公益行動，更象徵榮服處秉持「服務無界、關懷共享」的理念，致力打造便捷友善、溫暖貼心的公共服務環境，將社會關懷擴及到更多弱勢族群，實踐公部門的責任與影響力。

臺北市榮民服務處處長黃信仁率領同仁及榮欣志工，前往社團法人安得烈慈善協會參訪交流。（臺北市榮民服務處提供）

