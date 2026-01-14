臺北榮服處攜手慈善團體 送暖弱勢榮民眷

記者吳典叡／臺北報導

社團法人雪中送炭關懷協會秉持關懷弱勢的初衷，今（14）日由理事長周三貴偕同諮詢長楊慶永、臺中會長洪憶朝及中華民國榮光地產聯合服務協會理事長林建榮等人，共同捐贈慰問金及尿布等民生物資予臺北市榮民服務處，並安排實地訪視慰問弱勢榮民眷，期盼在寒冷季節中，為生活艱困的榮民（眷）送上一份實質支持與溫暖關懷。

周三貴表示，協會長期關注弱勢族群，尤其對曾為國家奉獻心力、如今面臨生活挑戰的退除役官兵及其家庭，更希望能以實際行動表達關心。此次除捐贈慰問金與民生物資外，也透過實地訪視與關懷交流，深入了解榮民（眷）的生活狀況，讓關懷不僅停留在物資給予，更落實在實際陪伴與持續關心之中，讓榮民（眷）感受到社會溫暖就在身邊。

臺北市榮服處處長黃信仁表示，感謝社團法人雪中送炭關懷協會、中華民國榮光地產聯合服務協會及金強保險經紀人臺中營運中心等單位，長期以具體行動關懷弱勢榮民（眷），讓需要協助的家庭在生活上獲得即時支持，也在心理層面感受到被重視與被關心。未來臺北市榮服處將持續鏈結民間公益資源，深化公私協力，共同打造更周全的照顧網絡，讓社會善意得以持續流動，將溫暖送到每一位需要幫助的榮民（眷）。

雪中送炭關懷協會理事長周三貴偕同諮詢長楊慶永、臺中會長洪憶朝及中華民國榮光地產聯合服務協會理事長林建榮等人，共同捐贈慰問金等民生物資予臺北市榮服處。（臺北市榮服處提供）

雪中送炭關懷協會理事長周三貴等人，共同捐贈民生物資予臺北市榮民服務處，並實地訪視慰問弱勢榮民眷。（臺北市榮服處提供）