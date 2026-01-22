臺北榮服處攜手文化大學 前進營區說明屆退官兵權益

記者郭曉蓓／臺北報導

為強化屆退官兵針對退伍後就學、就業及職訓各項權益了解，臺北市榮民服務處今（22）日前進憲兵指揮部忠貞營區，邀請在營及屆退官兵辦理「屆退官兵權益說明會」，會中除說明輔導會現行有關就業媒合、職業訓練、就學補助及促進穩定就業津貼等各項輔導措施之外，也安排文化大學推廣部說明有關退除役官兵提升學歷的多元化教育管道，現場3百餘名官兵參加，互動踴躍、場面熱烈。

黃信仁強調，榮服處前進營區辦理說明會，目的在鼓勵國軍官兵在國防部「長留久用」政策下，提前為志願役袍澤宣導，並說明相關輔導政策與措施，將來返回社會時，以新的角色繼續投入職場，成功轉職融入社會，共創雙贏。另外，臺北市榮服處特別邀請文化大學教育推廣部組長柯智文及李怡璟到場說明，有關屆退官兵就讀正式學程、學分班及產學合作相關課程內容與補助作法，藉此鼓勵在營或屆退官兵在個人職涯上能持續學習與精進，以因應未來向上發展或退後轉職時能從容不迫，游刃有餘。

黃信仁指出，未來臺北市榮民服務處將持續深入各營區辦理權益宣導說明，同時提醒有進一步需求之官兵，可隨時洽詢臺北市榮服處就業站，妥善運用政府資源，為退役後人生新階段做好周全準備。

臺北市榮服處攜手文化大學前進營區說明屆退官兵權益，現場3百餘名官兵參加，互動踴躍、場面熱烈。（臺北市榮民服務處提供）

臺北市榮民服務處處長黃信仁表示，未來將持續深入各營區辦理權益宣導說明。（臺北市榮民服務處提供）