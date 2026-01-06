臺北榮服處攜手文化大學 廣拓退除役官兵升學就業機會

記者郭曉蓓／臺北報導

為持續廣拓退除役官兵升學及就業管道，臺北市榮民服務處處長黃信仁率就業站團隊，今（6）日拜會中國文化大學推廣教育部教育長李世聰，深入了解就學就業機會與資源，攜手協助退除役官兵升學，培養專業知能，提升未來職場競爭力。

李世聰表示，中國文化大學推廣教育部在產、官、學領域人脈多元且豐沛，課程規劃全面，實習領域廣泛，諸如航空、郵輪、國內外知名酒店、餐飲集團、旅行社及娛樂休閒等著名企業均有提供實習及產學合作機會，目前已與雄獅旅行社、鼎泰豐、漢來、瓦城及三井等各企業合作中；另外在推廣教育部也開設38個各科系學分班，授課師資卓越，教學資源豐富，可提供退除役官兵前來就讀，可借由實習機會體驗業界實際經營方式及提升個人學歷，拓展相關人脈，寬廣未來就業之路。

黃信仁強調，文化大學推廣教育部教學面向多元，學習視野廣闊，並提供體驗職場的實習機會，確為有志進修、投入產業之退除役官兵最佳選擇，該處已經協助許多榮民及二類官兵就讀該校學分班；另外退除役官兵就讀大學、碩士或博士班，都可向輔導會申請就學獎補助，而參加學分班、證照班等相關進修課程，亦有大專校院進修補助可運用，退除役官兵若對於就學、就業及職訓各項補助措施有相關問題，歡迎洽詢臺北市榮民服務處，電話(02)-27699098。

為廣拓退除役官兵升學及就業管道，臺北市榮民服務處處長黃信仁今日拜會中國文化大學推廣教育部教育長李世聰。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處拜會中國文化大學推廣教育部，盼創造退除役官兵升學就業機會。（臺北市榮服處提供）