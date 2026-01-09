臺北榮服處攜手榮家 妥置榮民安養照護

記者吳典叡／臺北報導

因應臺灣已進入超高齡社會，輔導會自今年起，強化推動高齡、單身、獨居及弱勢榮民的安置照護作為，臺北市榮民服務處處長黃信仁今（9）日率團隊拜會臺北榮譽國民之家主任陳玉麒，就未來共同勸住團隊的合作機制及入住銜接、緊急安置流程進行廣泛深入研商，為後續雙方執行團隊奠定堅實的基礎。

黃信仁表示，臺北榮家為臺北市轄內榮民入住榮家主要選項之一，感謝陳玉麒所領導的團隊，長期支援承接年長、獨居、弱勢榮民安養、養護及失智照護任務，並對突發狀況需即時安置的榮民，義無反顧地扮演關鍵支援的角色，期待未來雙方在既有合作基礎下無縫接軌，並透過提前說明入住資源、強化溝通協調與跨單位合作，協助榮民及家屬了解安置選項，提升安置服務的即時性與妥適性。

陳玉麒表示，臺北榮家座落於環境清幽、綠意盎然的新北市三峽區，園區空間規劃完善，兼顧安全與舒適，並具備安養、養護及失智照護等多元照護量能，適合年長榮民長期居住與安心生活。未來臺北榮家將持續與臺北市榮服處深化勸住團隊合作模式、個案轉介及緊急安置等事項，透過資訊共享與服務銜接，建構更周延、穩定且具溫度的榮民照護支持網絡。

黃信仁也特別前往探視去年年底因遭逢變故、經濟窘迫安排入住的就養榮民，目前在臺北榮家團隊悉心照護下，身體逐漸恢復，精神與氣色明顯改善。黃信仁關心其生活與健康情形，並表達鼓勵與祝福，亦感謝臺北榮家即時接住需要幫助的弱勢榮民，展現榮服處與榮家合作照顧榮民的溫暖力量。

因應臺灣已進入超高齡社會，臺北市榮民服務處處長黃信仁拜會臺北榮譽國民之家主任陳玉麒，就未來共同勸住團隊的合作機制等深入研商。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮民服務處處長黃信仁感謝臺北榮家即時接住需要幫助的弱勢榮民，展現榮服處與榮家合作照顧榮民的溫暖力量。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處與臺北榮家緊密合作機制，妥置榮民安養照護。（臺北市榮服處提供）