臺北榮服處新春揮毫贈春聯 傳遞祝福與關懷

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆丙午馬年新春將屆，為弘揚傳統書法藝術並增添年節喜氣，臺北市榮民服務處今（5）日舉辦「丙午馬年迎新春揮毫贈春聯愛心活動」，邀請書法老師現場揮毫，題寫寓意吉祥的春聯，致贈洽公榮民眷、退伍軍人社團及友好單位，現場洋溢濃厚年味與溫馨祝福氣氛。

活動由臺北市榮民服務處處長黃信仁主持，邀請欣欣大眾百貨公司、欣湖天然氣公司、中華民國中央軍事院校校友總會、新北市新聞記者職業工會及臺北市青溪總會等多個退伍軍人社團及社福團體代表共襄盛舉，透過揮毫贈聯活動，傳遞新春祝福與關懷心意，展現榮服處長期深耕榮民眷服務照顧工作的成果與溫度。

活動現場除向各團體長期支持與協助榮民眷服務表達誠摯感謝外，並播放兩部紀錄影片。其一為「走過歷史的榮民」，透過影像回顧榮民先進自烽火歲月走來，歷經時代變遷與社會建設的生命歷程，呈現其一生為國家、社會默默付出的精神與價值；其二為榮服處服務花絮影片，呈現榮服處同仁及志工長期投入訪視關懷、資源連結與照顧服務的實際情形。透過影片播放，讓與會來賓更具體了解榮民走過歷史的貢獻，以及榮服處持續守護榮民眷的服務成果與用心。

另為擴大活動關懷層面，臺北市榮民服務處亦藉由此次邀請書法老師書寫春聯的機會，將滿載祝福的愛心分享予國軍高齡單身退舍的榮民伯伯們。本次藏頭春聯內容是由黃信仁特別為退舍榮民發想，融入平安、吉祥與新春祝福意涵，再由書法老師揮毫書寫，專為希海伯伯、坤明伯伯及南城伯伯量身題贈，讓長輩們在新春佳節前夕，感受到社會溫暖與節慶祝福，安心歡喜過好年。

黃信仁表示，農曆春節將屆，家家戶戶除舊布新、貼春聯迎春納福，十分感謝5位書法老師熱心參與新春揮毫活動，讓榮民眷與同仁在迎新送舊之際，感受濃厚年味與溫暖祝福；並藉此機會向榮民眷拜早年，祝福大家丙午馬年「馬到成功、吉祥如意、闔家安康」。

臺北市榮民服務處舉辦「丙午馬年迎新春揮毫贈春聯愛心活動」，邀請書法老師現場揮毫，致贈洽公榮民眷、退伍軍人社團及友好單位。（臺北市榮民服務處提供）

