臺北榮服處春節送愛 溫馨關懷住院榮民

記者郭曉蓓／臺北報導

春節將至，臺北市榮民服務處持續推動「春節送愛」關懷行動，延續三節定期探視住院榮民的服務傳統，主動走入醫院病房，關懷長期住院或療養中的榮民前輩。透過主管親自帶隊與同仁、榮欣志工共同參與，希望在年節前夕為榮民長輩送上實質關懷與祝福，讓住院中的長輩也能感受到社會溫暖與節慶氛圍。

臺北市榮服處長黃信仁今（30）日前往臺北榮民總醫院探視住院榮民，關心長輩身體狀況與療養情形，並代表輔導會主任委員嚴德發及榮服處致上新春祝福；同日，副處長徐木生亦率領職員工及榮欣志工，分赴臺北榮民總醫院新竹及桃園分院進行關懷慰問。訪視過程中，兩位主管分別走入病房，逐一關心榮民長輩的健康狀況與照護需求，並致贈營養禮品，祝福榮民長輩安心養病、平安過節，讓長輩即使在醫院中也能感受到年節的溫馨氛圍。

除關懷住院榮民外，臺北市榮服處亦向各榮院醫護人員表達誠摯感謝，肯定其長期以來堅守第一線、細心照護榮民健康的辛勞與付出，尤其在春節期間仍持續提供專業醫療服務，確保住院榮民獲得妥善照顧。榮服處表示，未來將持續深化與各榮院的合作，結合榮欣志工與社會資源，提供榮民及其眷屬更周全、貼心的服務，陪伴榮民長輩在每一個重要節日，都能感受到不間斷的關懷與尊重。

臺北市榮民服務處推動「春節送愛」關懷行動，關懷住院榮民們。（臺北市榮民服務處提供）

