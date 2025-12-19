臺北榮服處湯圓傳情迎冬至 服務充滿溫度

記者吳典叡／臺北報導

因應傳統冬至即將到來，臺北市榮民服務處今（19）日特以一碗碗熱騰騰的湯圓，陪伴榮民眷共度象徵團圓與祝福的溫馨節日。榮服處的榮欣志工們與替代役親手烹煮甜湯圓，職員工則準備香氣四溢、充滿家鄉味的酒釀湯圓，邀請前來榮服處洽公的每一位榮民眷品嚐冬至湯圓的溫暖圓滿，更讓服務空間增添如同回家般的溫暖。

走進榮服處大廳，便能感受到濃濃的人情味。榮欣志工親切招呼，將一碗碗剛煮好的湯圓遞到長輩手中，前來辦理榮民證的何伯伯表示，能在寒冬至之中吃到湯圓，感到非常幸福。另一位辦理遺眷證的江阿姨說，「吃到熱騰騰的湯圓，身體暖了，心也暖了」。看似簡單的一碗湯圓，不僅是節令應景的心意，更承載著榮服處對長輩們細膩而真誠的關懷與祝福。

臺北市榮服處處長黃信仁表示，榮服處的服務不僅止於業務辦理，更重視陪伴與關心。透過節慶活動，希望讓榮民眷感受到「洽公像聊天，來處像回家」的溫暖，這正是榮服處長期推動有感服務的重要初衷，榮服處也將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神，從生活細節出發，以實際行動關懷榮民眷長輩的日常，讓每一項服務都充滿溫度。

臺北市榮服處榮欣志工們與替代役親手烹煮甜湯圓，邀請洽公的榮民眷品嚐。（臺北市榮服處提供）