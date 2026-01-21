臺北榮服處獲輔導會表揚 服務成果各界肯定

記者吳典叡／臺北報導

臺北市榮服處於輔導會114年年度工作績效評核中表現優異，榮獲「年終工作績效評核」、「就學就業」、「退除給付」及「政風」等四項績優獎項，成果斐然。處長黃信仁今（21）日代表該處赴輔導會接受表揚，並衷心感謝全體同仁一年來任勞任怨，戮力以赴，深耕服務榮民眷的努力。

會中，由主任委員嚴德發親自頒發表現績優機關單位獎項，其中，臺北市榮服處在各項核心業務上的亮眼表現，尤其，在強化榮民（眷）服務照顧、輔導退除役官兵就學就業、精進退除給付服務流程，以及落實廉能政風與行政效能方面，均展現高度專業與主動積極的服務精神。

處長黃信仁表示，本次獲獎完全歸功於所有職員工、榮欣志工夥伴及替代役男們一直以來的努力，不僅是對該處工作績效的肯定，更是對全體同仁長期投入服務榮民（眷）的最大鼓勵。未來將持續秉持「榮民在哪裡，服務在哪裡」的理念，精進各項輔導與照顧措施，結合社會資源，提升服務品質，確保退除役官兵及其眷屬在就學、就業、生活照顧及權益保障等面向，使該處同仁能在「即時、溫暖、有感」的服務初衷下，更深化對榮民（眷）的服務照顧。

處長黃信仁強調，未來將秉持「沒有最好，只有更好」的工作原則勉勵全體同仁，並以此多項績優獎項為動力，持續創新作為、精益求精，落實輔導會政策目標，為榮民（眷）福祉及社會安定貢獻更大心力。

