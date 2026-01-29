臺北榮服處職涯講座暨創業座談 提供多元資源

記者郭曉蓓／臺北報導

為強化輔導並提供退除役官兵及榮眷就創業多元訊息，臺北市榮民服務處今（29）日辦理「職涯講座」暨「創業座談」活動，特別邀請經濟部青年創業貸款輔導顧問簡義源針對創業財務基礎概念、資金規劃、風險控管及多元職涯轉換等多面向議題進行經驗分享，並針對與會人員所提問題皆能即時給予精闢回饋，現場30餘名榮民眷參加，講座內容充實有料，互動踴躍熱絡。

職涯講座首先以「從 Do→ Have →Be 到 Be→ Have →Do 的職涯發展新思維」為題，簡義源強調，職涯的發展是以培養工作技能為前提，經由時間的實力累績，成為不可取代之地位為主軸，進而探討如何成為未來職場菁英，所需具備條件及經驗能力。最後並以「想得太多，動得太少，務必要先讓自己動起來，職涯發展方向就會在行動中越來越清晰！ 」此句話與參與榮民眷共勉。

接續創業座談則以「商業模式規劃」為題，說明運用「商業模式九宮格」分析9大要素（如通路、合作夥伴、關鍵資源等），可系統性規劃可持續的經營策略。另外，會中也特別安排新光人壽李國輝經理，以「金融防詐騙」為主軸，用深入淺出的案例分享及互動問答方式，灌輸並傳達正確的理財及防範詐騙觀念。

臺北市榮民服務處處長黃信仁指出，在職涯轉換上要勇於嘗試，不要先入為主地限制自己的可能性，「先入行、後升級」，才能在轉換中，憑藉著在職進修及技能提升，才能在職涯專業領域上能立於不可取代之地位。在創業方面，可藉由他人創業成敗作為自己借鑑，以提升創業成功機會；輔導會為協助榮民及二類官兵創業，訂定完善創業輔導計畫並開辦免費研習課程，目的是由專業顧問提供創業諮詢，協助申辦貸款等輔導事項。

黃信仁強調，輔導會為協助退除役官兵順利轉銜職涯，除辦理個人職涯諮詢、創業輔導、專題講座分享經驗外，並推動眾多的補助及輔導措施，如就業穩定津貼、就學、職訓補助及就業媒合活動等，鼓勵榮民眷屬能妥善運用，以順利銜接職場、長期穩定就業。

臺北市榮民服務處今日辦理「職涯講座」暨「創業座談」活動，現場榮民眷收穫滿滿，互動踴躍熱絡。（臺北市榮民服務處提供）