臺北榮服處邀長照機構媒合就業共創雙贏

記者吳典叡／臺北報導

為響應政府長照3.0政策，實現「健康老化、在地安老、安寧善終」願景，並填補長照人力缺口，臺北市榮民服務處今（21）日邀請溫邸家居家長照機構辦理「單一徵才媒合活動」，媒合照服員及居家服務督導員職缺，洽詢及參與榮民眷互動熱絡。

徵才活動由居服督導彭康進在現場面試，並表示，臺北市私立溫邸家居家長照機構不僅是一個機構，更是一個大家庭，更像燈火照亮心靈各個角落的叮嚀者，即使被照顧者的家屬不在，還有機構人員「在這裡（溫邸家-臺語發音）」。

另外，彭康進說，談到長照人力需求極度龐大且增長迅速，加上年輕人力投入意願低，及現職平均年齡偏高，已造成供需失衡現象。因此，特別感謝榮服處能協力合作，為榮民眷開拓一條「利人利己」的職涯跑道，共創雙贏。

處長黃信仁指出，我國自去年起已邁入超高齡社會，長者與失能人口持續上升。有鑑於長照政策是以社區為發展重點，打造「共生社區」，除了更貼近民眾生活場域之外，更需要盤點和整合在地資源。

處長黃信仁表示，隨著勞動力的減少，扶養比上升，社會負擔更加重。因此，人力的擴充是刻不容緩急需面對的嚴峻挑戰，為響應市場需求，在人力配置上，未來的「共融照顧圈」將不再只仰賴專職照顧者，而是採取「混搭模式」，納入照服員、家庭照顧者志工，甚至外籍看護工，共同形成「人力大水庫」 。

處長黃信仁強調，退除役官兵若對於就業、就學及職訓各項補助措施有相關問題，歡迎洽詢臺北市榮民服務處，電話（02）-27699098。

