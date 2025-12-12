臺北榮民子弟獲頒獎助金 榮民榮眷基金會延續大愛

記者吳典叡／綜合報導

財團法人榮民榮眷基金會今（12）日於桃園榮譽國民之家舉行「114學年第1學期清寒榮民子女獎助學金頒贈典禮」，由基金會董事長陳進廣主持，場面溫馨隆重。本次北部地區計有逾百位學子及家長參與，臺北市榮服處共有80餘位榮民子弟獲頒獎助學金，15位到場受獎，其中，林法榮、王彤、華奕汶、陳美吟、白玉婷、陳昕陽、黃金婷均到場分享榮耀。

本次北區頒贈典禮除安排頒獎外，現場亦播放基金會製作的微電影《微光、希望》，影片中描述身為榮民的父親意外亡故後，臺東縣榮服處協助照顧其未成年女兒，每月發放遺孤認養金3千元；女孩自己也因為社會善心力量的幫助而重新看見希望，進而磨練出堅強的意志，在全國中等學校運動會的角力比賽勇奪第三名的殊榮，並表示將來長大有能力後，也希望能幫助和自己面對同樣困境的小朋友，讓他們可以重拾希望，啟動善的循環。

陳董事長致詞時，特別感謝社會各界、企業團體與善心人士的熱心捐助，使清寒榮民子弟能夠獲得實質協助，減輕就學負擔。他表示，許多榮民前輩年輕時奉獻國家，年長後仍不忘回饋社會，以畢生積蓄支持後進，這份大愛值得世代傳承。他勉勵受贈學生珍惜學習機會，在感受社會善意的同時，也能在未來行有餘力時效法榮民前輩，回饋國家與社會，讓善行持續擴散。

臺北市榮服處處長黃信仁表示，學生獲得的獎助學金，來自於眾多榮民前輩、企業與善心人士的無私付出，是一份充滿溫度的支持與期盼。因此，鼓勵同學們保持學習熱情，把握機會認真向學，未來運用自身專業回饋社會，延續大愛、傳遞善行，讓良善的循環永續下去。

