臺北榮總聯手Hami書城 「候診時間」昇華閱讀時光

記者古可絜／綜合報導

臺北榮總攜手Hami書城正式將「場域閱讀服務」導入醫療現場，讓病患、陪病家屬與醫護人員，在候診、休息與陪伴之間，能以數位閱讀安靜地陪伴自己，讓等待不再只是等待，讓候診與陪病時間，從焦慮等待轉為安靜閱讀。

對多數人而言，前往醫院候診或陪病，時間感覺格外漫長，有時會伴隨焦慮或不安的的心情。觀察到這些被忽略的空白時段，Hami書城與臺北榮總共同推出為期兩個月的「健康百解Ｘ綠意共生」線上主題書展，攜手推出場域閱讀服務，讓閱讀、醫療、永續的合作，結合ESG與照護體驗的新應用場景，精選健康照護、身心療癒、永續生活與環境保護相關內容，在醫療空間中，提供一種不打擾、卻能安定人心的支持方式。

即日起至2月28日，民眾只要下載Hami書城App，並於臺北榮總院區內啟用GPS定位，即可免費使用場域閱讀服務。服務對象不僅限於院內醫護人員，前來就醫的病患與陪病家屬皆可使用，無論是候診時翻閱電子書、住院靜養時聆聽有聲書，或在陪病空檔閱讀雜誌，都能在不影響他人的情況下進行。

Hami書城的場域閱讀服務，讓候診的民眾可以利用自有的包括手機及平板電腦翻閱電子書，而住院靜養的患者或陪病者則可聆聽有聲書，或陪病空檔閱讀雜誌，都能在不影響他人的情況下進行。讓等待不再只是等待。

活動期間，凡於院內使用Hami書城場域閱讀服務並完成問卷填寫，即有機會獲得Hami書城購書金500元，並抽出30組OMIA PLUS三個月會員資格，若問卷回收數達指定門檻，將加碼抽出Samsung Galaxy Buds2 Pro藍牙耳機。

民眾期間內下載 Hami 書城 App，並於臺北榮總院區內啟用 GPS 定位，即可免費使用場域閱讀服務。（Hami書城提供）

臺北榮總聯手Hami書城，把「候診時間」變成閱讀時光，讓文字成為另一種溫柔的陪伴。（Hami書城提供）

Hami書城場域閱讀走進醫療場域，讓數位閱讀真正融入日常生活，成為照護體驗的一環。（Hami書城提供）