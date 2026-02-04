臺北榮總與台灣飛利浦夥伴關係再升級 擴大國際合作 深化多元治療與臨床創新規模

臺北榮民總醫院陳威明院長與台灣飛利浦醫療科技事業群胡孝揚總經理，於今（3）日共同簽署研究協作框架協議，正式宣告雙方合作邁入全新階段。此一合作升級，延續自2020年雙方簽署科學研究合作框架以來所奠定的基礎，合作模式亦由過往以單一研究專案為主，進一步升級為具長期性、系統性且深度整合的臨床策略夥伴關係。

未來，雙方合作將持續聚焦於智慧醫療、人工智慧（AI）、放射醫學、心臟醫學及重症醫療等關鍵領域，結合臺北榮總在臨床研究、數位醫療及跨領域資料整合方面的深厚基礎，以及飛利浦於全球醫療科技與創新解決方案的豐富經驗，共同推動臨床創新、加速醫療技術落地，強化臨床實證與應用轉譯，進一步提升患者照護品質與整體醫療服務效能，並為臺灣醫療體系接軌國際、推動智慧醫療發展奠定更為穩健的基礎。

深化臨床需求與技術研發整合 打造長期策略夥伴關係

陳威明院長表示：「此次與飛利浦的合作升級，對北榮而言，不僅象徵合作層級的提升，更代表雙方正式邁入系統性、長期整合的臨床合作模式。」透過更早期參與產品設計與研發流程，北榮得以將第一線臨床實際需求直接導入技術與流程優化，並持續進行臨床驗證，進而提升患者照護效能。未來合作重點，將聚焦於智慧醫療與臨床診斷應用、臨床工作流程數位化，以及臨床試驗平台化與多中心推廣等關鍵方向。

胡孝揚總經理亦指出，飛利浦與臺北榮總合作，已由過去以單一研究為主的模式，逐步發展為深度整合的臨床策略夥伴關係。此次合作升級，不僅象徵雙方將投入更多跨領域團隊與資源，更著眼於建立以臨床價值為核心、具可擴展性的創新模式，期能為臺灣醫療產業帶來長期且具體的正向效益。未來，雙方將以臨床目標為導向，持續推動科技與臨床實務的深度結合，並以實證成果回饋醫療社群與病患。

合作成果逐步展現 AI應用助力重症與心臟醫療精準化

臺北榮總與台灣飛利浦自2020年簽署科學研究合作框架以來，已累積多項具體研究成果，且合作內容隨不同階段持續深化。其中，雙方透過臺北榮總重症醫學部超過十年的臨床醫療紀錄數據，共同優化血流穩定指數，並進一步開發與驗證「Time-varying Hemodynamic Early Warning Score（TvHEWS）」的AI警示系統，以每小時動態分析方式，預測加護病房病人血行動力學不穩定風險，協助醫師提早七小時辨識高風險病患。相關研究成果已刊登於國際重症醫學權威期刊《Critical Care》，並累計發表兩篇重要論文，充分展現北榮在臨床資料運用與AI應用於重症照護的研究實力。

在心臟醫學領域方面，飛利浦結合臺北榮總於人工智慧與心臟醫學資料分析的專業優勢，持續優化心臟超音波檢查之自動化標準視圖與量測效能，提升檢查準確性與臨床作業效率，並與心臟內科團隊密切合作，於不同臨床情境下聯合驗證多項AI功能模組之準確度與穩定性，藉此加速檢查流程、降低人為操作變異，為病患提供更精準且高效率的心臟醫療服務。

拓展國際合作 推動智慧醫療研發開創新里程

展望未來，雙方合作將不再侷限於單一專案，而是進一步擴展至涵蓋多個醫院部門、可持續擴展的聯合創新計畫。透過臺北榮總大型臨床資料庫與AI數位整合能力，將臨床知識與數據轉化為實際價值的成果，並促進研究成果發表於國際期刊，協助臨床研究人員累積學術能量與專業聲譽。飛利浦將運用全球技術、專家與臨床網絡資源，協助臺北榮總探索研究成果產業化與國際應用的可行路徑。雙方期盼透過此次合作升級，深化臺灣醫療體系與國際接軌，共同為醫療產業與病患照護開創嶄新篇章。



