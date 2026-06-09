臺北水舞嘉年華 光影饗宴週末登場

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記者古可絜／綜合報導

2026臺北水舞嘉年華13日將在錫口碼頭彩虹橋登場，開幕日首場將推出「水火共舞」限定場，除全臺唯一「橋面＋河面」雙水舞共演，更結合中低空焰火和噴火龍，搭配英國經典音樂劇《歌劇魅影》音樂及水幕投影，營造沉浸式劇場氛圍，讓音樂、光影、水舞共同交織在基隆河畔，歡迎民眾前往體驗視覺與聽覺雙重饗宴。

北市觀傳局表示，水舞嘉年華為13至27日，每日水舞展演時間分別為18時30分、19時30分、20時30分、21時。13日首場展演將於19時30分以限定版「水火共舞」揭開活動序幕，27日閉幕日也將於19時30分推出限定版「水火共舞」。

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活動現場有大型國際IP氣偶輪番亮相，包括彩虹小馬、Pingu家族裝置物皆設置在河岸旁，讓民眾前往打卡拍照，端午連假及假日期間也有YOYO家族藝人與民眾互動相見歡。

北市觀傳局提醒，活動期間周邊將進行階段性交通管制，基四號疏散門、越堤階梯和坡道的進出，也依平假日進行動線調整。週五至週日17時至21時30分，基四號疏散門、彩虹橋上及堤外松山側自麥帥一橋至成美長壽橋自行車道，皆禁止自行車通行，「YouBike饒河疏散門站」也暫停營運。13日開幕及27日閉幕當天，17時至21時30分周邊道路（松河街、八德路四段部分路段）均實施彈性交管。

2026臺北水舞嘉年華將於13日在錫口碼頭彩虹橋登場。（北市觀傳局提供）