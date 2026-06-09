臺北港軌道式貨櫃檢查儀 今揭牌

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基隆關於6月9日舉行臺北港軌道式貨櫃檢查儀揭牌典禮。（圖：基隆關提供）

▲基隆關於6月9日舉行臺北港軌道式貨櫃檢查儀揭牌典禮。（圖：基隆關提供）

基隆關於6月9日舉行「臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀揭牌典禮」，展現基隆關積極推動臺北港查驗技術現代化，提供商民更優質服務。

基隆關表示，臺北港儀檢站於民國100年設立，最初使用SMITHS機動式貨櫃檢查儀，直到108年，因檢查儀已屆年限，且部分重要零組件損壞，於108年汰舊換機為第二代Rapiscan機動式貨櫃檢查儀，而第二代的檢查儀運作，也到114年6月21日因配合行政院核定「臺北港儀檢站建置軌道式貨櫃檢查儀」工程施工而停用。

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基隆關指出，臺北港新儀檢站工程，耗時4年2個月，終於在115年5月底竣工，該關將於驗收後，再行公告啟用事宜。

基隆關表示，新建置的軌道式貨櫃檢查儀正式投入運作後，將透過高效、非侵入式檢查設備，可大幅縮短貨櫃查驗時間，提高通關效率，減少業者等待成本，兼顧邊境安全與物流順暢。

基隆關進一步說明，新添購軌道式貨櫃檢查儀 Eagle G60是一款由Rapiscan Systems Limited推出的高效能軌道式（Gantry-mounted）大型貨櫃X光檢查系統，專為穿透高密度貨櫃鐵皮及偵察偽裝或包覆夾藏貨物而設計，能有效協助海關進行非破壞性查驗及快速核判來貨情形；新的軌道式貨櫃檢查儀相較於過去儀檢車，無須調度海關駕駛人力，海關可專注於檢查，可提升查緝績效，並提升服務品質。

基隆關指出，新儀檢站設有與「軌道式儀檢」分流的專用「貨櫃放射性物質偵測儀車道」，因輻射偵檢與儀檢分流，偵檢輻射貨櫃車無須與待儀檢貨櫃車輛一同排隊等候；偵測儀具備高靈敏度、自動化偵測及即時警報等功能，行駛上述車道無須停車，縮短貨櫃查驗時間。

基隆關表示，該關未來將持續精進智慧化與自動化，運用風險分析及科技查驗機制，優化人力配置，以提供更好服務，並繼續與各邊境管理機關、港務單位及民間企業持續合作，共同打造更安全、更便捷、更具國際競爭力的通關環境。