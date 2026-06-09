臺北港軌道式貨櫃檢查儀 揭牌

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基隆關昨（九）日舉行「臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀揭牌典禮」時指出，軌道式貨櫃檢查儀正式投入運作後，透過高效、非侵入式檢查設備，可大幅縮短貨櫃查驗時間，提高通關效率，減少業者等待成本，兼顧邊境安全與物流順暢。新儀檢站工程耗時四年二個月，於今（一一五）年五月底竣工，將於驗收後另行公告啟用事宜。（見圖：基隆關提供）

基隆關積極推動臺北港查驗技術現代化，提供更優質服務。該關表示，臺北港儀檢站於民國一百年設立，最初使用SMITHS機動式貨櫃檢查儀至一○八年，因已屆年限且部分重要零組件損壞，於一○八年汰舊換機為第二代Rapiscan機動式貨櫃檢查儀，運作至一一四年六月二十一日因配合行政院核定「臺北港儀檢站建置軌道式貨櫃檢查儀」工程施工而停用。

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基隆關表示，新添購軌道式貨櫃檢查儀Eagle G60是一款由Rapiscan Systems Limited推出的高效能軌道式（Gantry-mounted）大型貨櫃X光檢查系統，專為穿透高密度貨櫃鐵皮及偵察偽裝或包覆夾藏貨物而設計，能有效協助海關進行非破壞性查驗及快速核判來貨情形。軌道式貨櫃檢查儀相較過去儀檢車，無須調度海關駕駛人力，專注於檢查，可提升查緝績效並提升服務品質。

新儀檢站設有與「軌道式儀檢」分流的專用「貨櫃放射性物質偵測儀車道」，因輻射偵檢與儀檢分流，偵檢輻射貨櫃車無須與待儀檢貨櫃車輛一同排隊等候。偵測儀具備高靈敏度、自動化偵測及即時警報等功能，行駛車道無須停車，縮短貨櫃查驗時間。

基隆關感謝台北港貨櫃碼頭公司董事長黃文堯帶領的團隊全力支持及協助，使海關關員無須前往貨櫃儲區逐櫃檢測，大幅增進輻射偵檢安全性，並強調未來將持續精進智慧化及自動化，運用風險分析及科技查驗機制，優化人力配置以提供更好服務，與各邊境管理機關、港務單位及民間企業持續共同合作，打造更安全、便捷且更具國際競爭力的通關環境。