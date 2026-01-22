臺北港、臺中港及桃園科技園區部分土地可供使用 國土署：土方去化需要共同合作解決

國土管理署表示，因應國內營造業者土方暫置需求及去化需求，行政院積極促成跨部會與地方合作事宜，並給予必要支持。圖為新竹縣市交界一處非法垃圾山。（示意圖／顏瑋辰攝）

行政院李孟諺顧問今（22）日邀集土方產出量較大之臺北、新北、桃園及臺中市政府、內政部、環境部及交通部共同就土石方檢驗流程簡化、暫置區等措施進行討論及意見交流。會上決議包括臺北港區內14公頃及臺中港區內5公頃土地，提供雙北市政府及臺中市政府土石方暫置使用。另進一步盤點桃園科技園區亦有近6.7公頃公有土地，後續請桃園市政府協助媒合相關單位需求。另請港務公司積極辦理提高臺北港年收土量之作業。

國土管理署補充，因應國內營造業者土方暫置需求及去化需求，行政院積極促成跨部會與地方合作事宜，並給予必要支持。

國土管理署指出，此外，土石方實際上是屬於有價值且可再利用的物料，除透過土石方源頭減量及平衡外，環境部也推動「資源回收再利用法」及「廢棄物清理法」修正草案，在兼顧循環激勵及強化治理之策略，以減少廢棄及遏止不法行為，以構完善的循環資源與經濟體系，讓資源能夠適材適所，這也是去化解方的重要一環。

最後，國土管理署表示，中央與地方已就「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略凝聚執行共識，會繼續共同合作，落實土方管理秩序與環境永續之目標。

