臺北燈節吉祥物熊讚化身各區代表 專屬造型增趣

記者李佩玲／臺北報導

「2026臺北燈節」將於2月25日至3月15日登場，臺北市政府觀光傳播局今（7）日宣布，今年臺北燈節將首度推出「臺北隊熊讚」12行政區燈組，超可愛的臺北市吉祥物熊讚將化身各區代表，換上專屬造型，不僅增添賞燈趣味，也讓來到燈節的國內外遊客能一次飽覽臺北的多元風貌。

臺北市觀傳局表示，臺北隊熊讚12隻熊讚公仔將於花博展區集結亮相，12個新造型分別結合了臺北12個行政區的在地特色，如信義區的熊讚身穿華麗服飾、手拿麥克風，呈現搖滾巨星風采，與信義區時尚都會風格及臺北大巨蛋演唱會熱潮相呼應；中山區的熊讚穿著潮流秋冬服裝，手拿悠遊卡，展現搭捷運漫遊中山商圈、心中山線形公園等景點，符合中山區的商業與文青氛圍；北投區的熊讚則是舒服地泡在冒著熱氣的溫泉桶裡，露出可愛療癒的表情，彷彿真的感受到了北投溫泉帶來的放鬆與暖意。

觀傳局進一步指出，臺北隊熊讚每隻熊讚造型都巧妙融入各區特色，且造型可愛又吸睛，不僅增添賞燈趣味，也讓來到燈節的國內外遊客能一次飽覽臺北的多元風貌，為臺北這座國際旅遊城市完美代言。

超可愛的臺北市吉祥物熊讚將化身為12個行政區代表，換上專屬造型，於花博展區集結亮相。（臺北市觀傳局提供）