臺北玫瑰園百花爭妍 冬季限定景致

記者李佩玲／臺北報導

時序入冬，位於新生公園的臺北玫瑰園花海區的「櫻鏡」、「Madame Antoine Rébé」、「白櫻鏡」，育種家花園的「凱麗」與「苔絲」，正迎來新一波花期；園中栽植的臺灣欒樹蒴果，也已由嫩紅轉為深暗紅，當陽光穿過樹梢時，紅色光暈瀰漫在枝葉間，彷彿為冬季玫瑰增添一抹暖色濾鏡。

臺北市公園處表示，花海區入口由白、紅、粉3色玫瑰組成的夢幻花廊，中央入口處附近可以看到來自法國、花量非常多的古老茶玫瑰「櫻鏡」，粉色花瓣，屬圓瓣杯型，四季開花不斷，具有茶香。沿著小徑徐步前行，在「春天的走向」裝置藝術周圍，法國百年名品「Madame Antoine Rébé」正盛放著深紅混合的複瓣花朵，十分艷麗，宛如巨大的蝴蝶。步行到另一側小徑，盛開的「白櫻鏡」也來自法國，花朵下垂像1顆顆白色小圓球，帶有清香。

往育種家花園方向前進，位於英國育種家大衛奧斯丁育種區，包子花型「凱麗」散發濃郁花香，「凱麗」旁邊則種帶有淡香的「苔絲」，以深紅色的絲絨般花瓣和豐滿花苞而聞名。

最後順著動線走向五彩玫瑰區，臺灣欒樹正展現冬日代表性樣貌，蒴果由嫩紅漸轉暗紅，彷彿成串燈籠垂掛在枝梢，在玫瑰花海與冬陽映照下別具風采，是不可錯過的季節限定景致。