臺北田園城市迎十年里程碑！ 總面積破23萬平方公尺，170個單位獲獎





臺北市政府田園城市計畫十年來，在公私部門與市民的共同努力下，展現豐碩成果。副市長李四川指出，田園城市不僅形塑了綠意盎然的都市景觀，也成為市民學習環保、實踐永續與培養社區情感的重要平台。

數據亮點： 截至114年9月底，全市田園基地總數已達754處。

耕作規模： 耕作總面積超過23萬4千平方公尺，相當於近95個籃球場大小。

參與人次： 累積耕作人次超過61萬。

核心價值： 田園城市同時結合食農教育，讓市民親身體驗耕作的樂趣，理解食物得來不易，並朝向聯合國永續發展目標（SDGs）持續發展。

鄰里組特優揭曉：聚焦食農教育與社會公益

本次田園城市成果競賽類組分為鄰里社區組、公家機關組及學校小田園組，共有98組鄰里社區與公家單位和236所學校參與評選，最終170個優秀單位脫穎而出。

鄰里社區組中，共有6處田園基地榮獲特優，皆展現高度的社區凝聚力與社會公益精神：

松菸食農教育園區： 廣納各區學校團體免費參觀的食農教育基地。

鵬程快樂農園： 以循環再利用為靈魂，展現社區凝聚力。

復華長青好鄰園： 常與社福團體合作，並創造高齡友善耕作環境。

景聯綠屋頂： 積極開辦各式才藝課程與老人共餐活動。

興農樂空中花園： 以愛為出發點打造病人與同仁療癒園地。

仁晴味農園： 推廣植物輔療與員工食農教育。

企業楷模：長春集團打造屋頂農園落實ESG

除了鄰里社區與公家單位，本次大會亦表揚了40位於田園裡熱忱付出的「快樂園丁」，以及重視ESG及員工身心的長春集團。

位於興華大樓的長春集團總部，在樓頂打造了「長春屋頂農園」。這座空中農園不僅提供員工休憩與交流的舒壓空間，更利用廢棄輪胎作為盆栽種植作物，將環保理念落實於日常工作場域之中，展現企業對永續經營與環境友善的實踐承諾。

李四川副市長親自頒發獎狀及獎金，感謝所有田園城市夥伴的努力與堅持，讓城市每一角落綻放生機與希望。未來市府將持續推動田園城市，讓「人人都能成為快樂園丁」不再只是願景，而是臺北日常生活的一部分。

