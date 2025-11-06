臺北登上倫敦旅展舞台 安全、文化與創意魅力
【記者卓羽榛臺北報導】全球第2大旅展「2025年倫敦國際旅展」（World Travel Market London, WTM）11月4日在倫敦ExCel London 展覽中心盛大登場。臺北市政府觀光傳播局攜手交通部觀光署臺灣觀光代表團共同參展，以今年歐洲市場推廣主軸「Taipei – A City of Layers」，展現自然、人文與現代生活交織的城市形象，向全球旅遊業者與媒體展示臺北的多層次魅力與國際吸引力。
觀傳局指出，根據交通部觀光署統計，2024年歐洲旅客來臺人次近35萬，呈現穩定成長趨勢，其中英國旅客約達6萬7千餘人次，較2022年同期成長約11%，為臺灣長程市場中重要來源國。歐洲旅客偏好結合自然生態與文化的深度行程，臺北以文化、山林景色與多元美食構成的生活日常，展現豐富的城市風貌，正好契合歐洲遊客的旅遊喜好。
觀傳局本次參與11月3日於瑞典斯德哥爾摩舉辦的觀光推廣會，向北歐旅遊業者介紹城市的觀光亮點與永續旅遊理念，多位瑞典業者表示，臺北結合山林步道、文化體驗與安全友善的旅遊環境，十分符合北歐旅客注重自然與文化深度的旅遊偏好，並期待未來能開發更多的臺北主題遊程。
觀傳局表示，倫敦國際旅展每年吸引超過 180 個國家、近5萬名觀光專業人士參與，今年倫敦旅展自11月4日至11月6日舉行，觀傳局在展會中推廣「臺北大縱走」展現城市便利交通與親近自然的特質，及象徵城市友好多元的彩虹意象，並準備多項兼具文化與創意的推廣物，包括印有地標意象的「郭元益一頁臺北餅乾」及象徵臺灣庶民美學的「臺灣LV—大稻埕茄芷袋」，透過富含文化記憶的禮品，傳遞臺北的故事與城市魅力。
此外，根據《Time Out》2025 年最新調查，臺北榮登「全球最安全城市第一名」，並獲選為「女性數位遊牧旅者最安心城市」及「全球大眾交通便利度第五名」，展現城市在治安與交通系統方面的卓越表現。《Travel + Leisure》與《Vacations & Travel》亦將臺北列為「全球 25 座美麗城市」與「全球百大必訪城市」之一。在會展推廣方面，臺北為COMPUTEX等大型展覽舉辦地，展現出臺北在專業形象與國際接待能力上的優勢；國際媒體對臺北在安全性、便利性及文化深度等面向給予肯定，進一步凸顯臺北作為全球旅遊與會展首選城市的地位。
透過此次歐洲的推廣活動及參加倫敦旅展，臺北市除深化與歐洲主要旅行社、航空公司及媒體的合作外，也持續強化城市的永續與友善形象，邀請歐洲旅客實際走進臺北，從層層疊疊的風景中體驗自然、人文與生活交織的城市魅力。更多旅遊資訊請上 Travel Taipei 官方網站查詢。
