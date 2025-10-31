「臺北白晝之夜」十週年登場 圓山交管路線一次看

臺北市文化局今日發布「2025臺北白晝之夜」活動交通管制訊息，該活動將於11月1日下午2時至11月2日凌晨2時於圓山地區舉行，適逢十週年慶，預期吸引大量人潮。文化局特別提醒民眾，配合展區規劃及活動安全，部分道路及自行車道將實施交通管制，建議參與民眾多利用大眾交通運輸前往，減少周邊交通壅塞。

2025臺北白晝之夜交通管制。（圖／交通部文化局）

文化局表示，雖然近期連日降雨，但活動仍將照常舉行。本次活動規劃三大觀展區域，包括舊兒童樂園區、昨日世界區及花博廣場區，觀眾可自由選擇觀展路線順序，亦可依個人興趣分段體驗。其中昨日世界區為安全考量，採行人單向動線，由舊兒童樂園入口單一路線上山，花博公園方向則有多條路線可下山，若遇山區人潮過多，將啟動人流管制措施。

由於圓山園區部分場域位於山坡及坑道區域，部分路段需稍作爬坡，且天氣濕氣較重、地面略滑，文化局建議民眾穿著防滑好走的鞋具與保暖衣物前來參與。此外，今年多處作品為戶外體驗，建議民眾準備防蚊液、雨衣、手電筒、行動電源，讓夜間探索更加盡興。

針對可能的天候變化，文化局也公布雨備與節目調整機制。若活動當日因天候影響，部分戶外作品或展演節目將依現場狀況進行調整，若遇豪大雨，動態作品可能會調整為靜態觀賞或暫停演出，並關閉上山路口。主辦單位將視實際情況啟動雨備機制，並於現場以及官方社群公告最新安排。

在交通方面，文化局強烈建議民眾搭乘大眾運輸工具。捷運淡水信義線圓山站及民權西路站將延長營運至11月2日凌晨2時，開放搭乘至臺北車站，班距約20分鐘，但臺北車站至雙連站間各車站僅供出站，不提供進站乘車及轉乘服務。

民眾也可搭乘公車至「圓山轉運站（玉門）」、「圓山轉運站（捷運圓山站）」、「花博公園」、「臺北市立美術館」等站下車後步行至活動現場，但需注意公車未延長營運時間。若搭乘臺鐵或高鐵，則可至臺北車站後，轉乘捷運淡水信義線至圓山站抵達活動現場。

交通管制措施方面，11月1日00:00至11月2日08:00期間，玉門街西側人行道、自行車道以及基隆河左岸自行車道鄰近花博公園路段將實施單側管制騎乘；「捷運圓山站（1號出口）」YouBike站點暫停租借服務；玉門街西側1至12號停車格將取消，供行人通行使用。

文化局最後提醒，駕駛人如行經活動周邊，請配合交通指揮。民眾可隨時關注「臺北白晝之夜」官方網站、Facebook與Instagram，掌握即時活動與安全資訊，並聽從現場工作人員指示，共同維持安全與愉快的觀展體驗。

