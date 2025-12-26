臺北科大拜會臺北市榮服處 共創退除役官兵升學就業機會

記者吳典叡／臺北報導

為拓展退除役官兵升學、就業平臺，臺北市榮服處處長黃信仁邀請國立臺北科技大學黃有評教授，今（26）日到榮服處研討，深入瞭解雙方就學就業機會與資源，共同攜手協助退除役官兵升學，培養專業知能，提升未來職場競爭力，另黃教授利用於閒暇之餘，拍攝臺灣常見鳥類，製作成精緻月曆贈送榮服處。

黃有評教授曾擔任國立澎湖科技大學校長，現於臺北科大電機工程系任教，該系在產、官、學界各領域人脈多元且豐沛，如前經濟部長沈榮津、台達集團總裁謝深彥、長春石油化學董事長廖銘昆、歌林總經理劉昭沛等業界頂尖人士都是畢業系友；另外，黃教授提到以AI科技為載體，建構數位化即時影像系統，可協助單位監控掌握特定目標區域，已有成功實例，如澎湖海鱺魚養殖區監控系統等；另已申請國發會相關計畫，可協助人力管理。

黃信仁處長強調，北科大以工業科技多元面向教學，學習視野廣闊，並提供體驗職場的實習機會，確為有志進修、投入相關產業的退除役官兵最佳選擇。且退除役官兵就讀大學、碩士或博士班，可向輔導會申請就學獎補助，而參加學分班、證照班等相關進修課程，亦有大專校院進修補助可運用。退除役官兵若對於就學、就業及職訓各項補助措施有相關問題，歡迎洽詢臺北市榮服處，電話(02)-27699098。

為拓展退除役官兵升學、就業平臺，臺北市榮服處處長黃信仁邀請國立臺北科技大學黃有評教授，到榮服處研討。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處處長黃信仁（中）邀請臺北科大黃有評教授（左），深入瞭解雙方就學就業機會與資源，共同攜手協助退除役官兵升學，提升未來職場競爭力。（臺北市榮服處提供）