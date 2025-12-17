臺北站公共鋼琴啟用 音樂展現「台灣意象．美哉台灣」

【記者 洪美滿／台北 報導】臺北站16日舉辦「公共鋼琴啟用典禮」，在善福德學會與社團法人臺灣國際藝術家協會支持下，引進高品質鋼琴進駐 1 樓大廳，象徵藝術走入城市、走進旅客生活。

臺鐵公司表示，臺北站是臺灣最重要的人流匯聚點之一，不僅象徵跨城移動的節奏，也承載城市文化的流動。本次公共鋼琴啟用，以自然、人文、族群多樣性為核心，透過音樂演出連結城市與旅客，傳遞「文化讓交通場站更溫暖、更有人情味」的理念。

典禮活動主視覺以《玉山美景》為靈感，象徵臺灣的高度與厚度，並呼應「看見台灣、聽見台灣」的文化觀念。節目內容結合民謠、客家音樂、原住民元素與古典編曲，安排多位青年音樂家與重量級表演者演出，包括鋼琴獨奏、笛與小提琴合奏《天黑黑》、經典曲〈丟丟銅仔〉改編，以及白玉光理事長領軍七位音樂家合唱《美哉台灣》。壓軸則由大直美聲合唱團以清亮人聲呈現〈上帝會來照顧你〉，為活動畫下溫暖句點。典禮過後公共鋼琴正式啟用，代表藝術將持續陪伴往來旅客，走入城市日常。

臺鐵公司指出，未來臺北站將持續配合公益文化活動，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事。（照片臺鐵提供）