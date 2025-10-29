臺北網紅節！微涼新北投遇上熱社群 網紅走進溫泉鄉、泡湯也能很潮
午後的新北投，溫泉蒸氣在空氣中緩緩升起，吸入的每一口空氣，都夾帶著溫泉鄉獨有的氣味，這是溫泉旅宿林立的新北投特有的無形標誌。「2025臺北網紅節」在深秋微涼的季節，探訪這座百年溫泉城，讓鏡頭與社群的熱度，與北投的溫度交織成一場別開生面的文化行銷。
由新北投商圈理事長周水美領路，親自接待人氣網紅吳佩琪Peggy、YUYU朵朵及如意公主，一行人走訪春天酒店、瀧乃湯、水美溫泉會館與溫泉小舖，在理事長的娓娓道來中，新北投不只是地名與觀光景區，也充滿歷史故事與豐富人文。
【4家店4種氣質 溫泉旅程此刻就出發】
本次探訪鎖定4家風格迥異的代表性店家，這4家業者不僅展現新北投的多元面貌，也象徵著商圈在疫情後的重生與轉型。「春天酒店」位在半山腰，群山環繞，就像是城市裡的靜謐秘境。「它吸引了很多外國自由行旅客，像是韓國、新加坡、香港的客人，他們喜歡那種被山林包圍的感覺，也很重視服務品質，春天酒店的語言服務也很到位，日語、英語、韓語都有。」周水美如此形容著。而擁有百年歷史的「瀧乃湯」，保留日治時期的建築風貌與泡湯文化，承載著北投的過去與現在，是北投溫泉歷史的活見證，「它是日治時代留下來的珍貴文化資產，保留這樣的老店，不只是泡湯，更是泡進歷史裡。」
以理事長的名字命名的「水美」溫泉會館，結合住宿、餐飲與多樣湯池，加上離捷運站只要2分鐘，便利與品質兼具。最讓人驚喜的是「溫泉小舖」，一家只有2、3坪的小店，卻裝滿了北投的創意與情感，從溫泉包到吊飾，每一件商品都像是北投的縮影，創辦人蘭姐說：「我想讓外國朋友知道，我是北投人，不是淡水隔壁的某個區。」
【疫情重創店家苦撐 溫泉鄉靠自救重生】
時序步入深秋，身為北台灣溫泉的重鎮，新北投在氣溫驟降的季節也迎來絡繹不絕的泡湯客。然而幾年前新冠疫情重創全球旅宿業，新北投也逃不過疫情海嘯的撲擊，疫情期間，北投街道空蕩、沒有人潮，一片冷清，店家只能苦撐。周水美回憶：「有一次我看到店家自己擦招牌，笑著說『沒客人也要讓自己看起來有希望』，那種堅持真的讓人感動。」
當時疫情嚴重，不知何時是盡頭，身為疫情海嘯重災區的溫泉鄉，也只能自救，在逆境中突圍；在地業者推出一人泡湯、在地體驗、溫泉搭配下午茶等方案，成功吸引本地客回流。如今人潮回歸，旅客的樣貌也改變了。「大家不再只是泡湯就走，而是安排整天行程，拍照打卡、深度體驗，年輕人和外國自由行客人都多了起來。」
【理事長推坑新北投 好山好水好溫泉】
為了向沒來過的年輕朋友「推坑」新北投，理事長也非常用力推銷，不只當導遊，帶著3位人氣網紅在新北投商圈走透透，更向旅客喊話，「全台灣19個溫泉區，只有北投可以坐捷運就到。」她認為北投的魅力在於便利與多元，從高級飯店到平價湯屋，從歷史場景到創意伴手禮，「所有旅遊的美好，在北投都能用泡的方式來享受。」從泡湯、吃美食、買伴手禮，到感受歷史與人情味，北投的魅力無法複製。
【人氣網紅＋商圈 讓城市行銷更有溫度】
作為新北投商圈理事長近20年，周水美始終懷抱一個夢想：讓北投成為世界級的溫泉旅遊地。她回憶2006年剛接任時，外國旅客不到3成，如今已突破5成，其中7成是透過網路訂房，顯示北投在國際市場的吸引力逐年攀升。「我希望有一天，北投能跟日本的溫泉王國並肩而立。」她語氣堅定，眼神裡卻藏著柔軟的期待。
「臺北網紅節」不只是行銷活動，更是一場文化的交會，網紅節不僅推動消費，更肩負起文化傳承與永續發展的使命。當溫泉的熱氣遇上網紅的熱度，北投正以全新的姿態，溫暖每一位旅人的心；透過網紅的鏡頭與社群影響力，讓更多人看見北投的多元樣貌與在地故事。
隨著活動逐步推進，「臺北網紅節」將持續推出更多精彩的商圈探店企劃與大型嘉年華盛事，讓潮流、文化、永續3大元素成為最鮮明的城市符號。主辦單位誠摯邀請市民與旅客，11月8至9日一同參與這場結合時尚、創意與公益的盛會，共同探索臺北市商圈的無限魅力，並與臺北攜手邁向更美好的永續未來。
