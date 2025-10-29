臺北網紅節！微涼新北投遇上熱社群 網紅走進溫泉鄉、泡湯也能很潮

「2025臺北網紅節」走進新北投商圈舉辦「網紅探店行程」。(臺北網紅節提供)

午後的新北投，溫泉蒸氣在空氣中緩緩升起，吸入的每一口空氣，都夾帶著溫泉鄉獨有的氣味，這是溫泉旅宿林立的新北投特有的無形標誌。「2025臺北網紅節」在深秋微涼的季節，探訪這座百年溫泉城，讓鏡頭與社群的熱度，與北投的溫度交織成一場別開生面的文化行銷。

由新北投商圈理事長周水美領路，親自接待人氣網紅吳佩琪Peggy、YUYU朵朵及如意公主，一行人走訪春天酒店、瀧乃湯、水美溫泉會館與溫泉小舖，在理事長的娓娓道來中，新北投不只是地名與觀光景區，也充滿歷史故事與豐富人文。

【4家店4種氣質 溫泉旅程此刻就出發】

本次探訪鎖定4家風格迥異的代表性店家，這4家業者不僅展現新北投的多元面貌，也象徵著商圈在疫情後的重生與轉型。「春天酒店」位在半山腰，群山環繞，就像是城市裡的靜謐秘境。「它吸引了很多外國自由行旅客，像是韓國、新加坡、香港的客人，他們喜歡那種被山林包圍的感覺，也很重視服務品質，春天酒店的語言服務也很到位，日語、英語、韓語都有。」周水美如此形容著。而擁有百年歷史的「瀧乃湯」，保留日治時期的建築風貌與泡湯文化，承載著北投的過去與現在，是北投溫泉歷史的活見證，「它是日治時代留下來的珍貴文化資產，保留這樣的老店，不只是泡湯，更是泡進歷史裡。」

「2025臺北網紅節」人氣網紅採訪臺北市商圈產業聯合會理事長周水美並參觀水美溫泉會館。（臺北網紅節提供）

以理事長的名字命名的「水美」溫泉會館，結合住宿、餐飲與多樣湯池，加上離捷運站只要2分鐘，便利與品質兼具。最讓人驚喜的是「溫泉小舖」，一家只有2、3坪的小店，卻裝滿了北投的創意與情感，從溫泉包到吊飾，每一件商品都像是北投的縮影，創辦人蘭姐說：「我想讓外國朋友知道，我是北投人，不是淡水隔壁的某個區。」

【疫情重創店家苦撐 溫泉鄉靠自救重生】

時序步入深秋，身為北台灣溫泉的重鎮，新北投在氣溫驟降的季節也迎來絡繹不絕的泡湯客。然而幾年前新冠疫情重創全球旅宿業，新北投也逃不過疫情海嘯的撲擊，疫情期間，北投街道空蕩、沒有人潮，一片冷清，店家只能苦撐。周水美回憶：「有一次我看到店家自己擦招牌，笑著說『沒客人也要讓自己看起來有希望』，那種堅持真的讓人感動。」

人氣網紅探訪「春天酒店」，享受溫泉美景療癒身心。（臺北網紅節提供）

當時疫情嚴重，不知何時是盡頭，身為疫情海嘯重災區的溫泉鄉，也只能自救，在逆境中突圍；在地業者推出一人泡湯、在地體驗、溫泉搭配下午茶等方案，成功吸引本地客回流。如今人潮回歸，旅客的樣貌也改變了。「大家不再只是泡湯就走，而是安排整天行程，拍照打卡、深度體驗，年輕人和外國自由行客人都多了起來。」

【理事長推坑新北投 好山好水好溫泉】

為了向沒來過的年輕朋友「推坑」新北投，理事長也非常用力推銷，不只當導遊，帶著3位人氣網紅在新北投商圈走透透，更向旅客喊話，「全台灣19個溫泉區，只有北投可以坐捷運就到。」她認為北投的魅力在於便利與多元，從高級飯店到平價湯屋，從歷史場景到創意伴手禮，「所有旅遊的美好，在北投都能用泡的方式來享受。」從泡湯、吃美食、買伴手禮，到感受歷史與人情味，北投的魅力無法複製。

人氣網紅探訪探訪「瀧乃湯」，一邊體驗泡腳、一邊享受特色小點心。（臺北網紅節提供）

【人氣網紅＋商圈 讓城市行銷更有溫度】

作為新北投商圈理事長近20年，周水美始終懷抱一個夢想：讓北投成為世界級的溫泉旅遊地。她回憶2006年剛接任時，外國旅客不到3成，如今已突破5成，其中7成是透過網路訂房，顯示北投在國際市場的吸引力逐年攀升。「我希望有一天，北投能跟日本的溫泉王國並肩而立。」她語氣堅定，眼神裡卻藏著柔軟的期待。

網紅吳佩琪Peggy探訪「溫泉小舖」體驗製作溫泉沐浴球。（臺北網紅節提供）

「臺北網紅節」不只是行銷活動，更是一場文化的交會，網紅節不僅推動消費，更肩負起文化傳承與永續發展的使命。當溫泉的熱氣遇上網紅的熱度，北投正以全新的姿態，溫暖每一位旅人的心；透過網紅的鏡頭與社群影響力，讓更多人看見北投的多元樣貌與在地故事。

隨著活動逐步推進，「臺北網紅節」將持續推出更多精彩的商圈探店企劃與大型嘉年華盛事，讓潮流、文化、永續3大元素成為最鮮明的城市符號。主辦單位誠摯邀請市民與旅客，11月8至9日一同參與這場結合時尚、創意與公益的盛會，共同探索臺北市商圈的無限魅力，並與臺北攜手邁向更美好的永續未來。

