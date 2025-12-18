臺北育達接待日本4所高校師生 體驗珍奶DIY和手作

日本千葉縣4所高校學生組團參訪臺北市育達高中，展開文化交流活動

透過交流活動，促進兩國學生多元文化的理解，拓展國際視野

來自日本千葉縣的千葉商業高校、市原高校、流山高校與東金商業高校等4校、15位學生，組團參訪臺北市育達高中，展開文化交流活動。臺日學生分別分享各自學校特色和社團亮點，並入班體驗珍珠奶茶DIY和手作活動，讓日本學生對臺灣的技職教育和校園生活有進一步的認識，並能拓展臺日學生的國際視野。

育達高中說明，這次國際交流活動由學校觀光科學生以日語與英語歡迎日本學伴的到來，觀光科主任巫㺰瑤向日方介紹育達觀光科的特色課程與教學亮點，增進彼此對教育內容的理解。日本學生在報告中介紹了各自學校特色與社團活動，並分享千葉縣的可愛吉祥物千葉君，狗狗側身外形正是千葉縣地圖的形狀，引起育達同學的好奇與討論。雙方也交換伴手禮，氣氛溫馨熱絡。

育達高中表示，體驗活動則前進餐飲科教室，進行臺灣特色飲品珍珠奶茶的製作。從紅茶沖泡、糖度比例到使用雪克杯調製，觀光科學生一對一協助日本學伴完成自己的第一杯珍珠奶茶，讓初次體驗的日本學生感到驚喜又新鮮。完成飲品後，觀光科也貼心準備臺灣必買的小泡芙，讓日本學生品嚐台灣甜點風味。

日本學生也參觀了育達校園，包括中餐教室、西餐教室與烘焙教室等專業場域。日本學生在烘焙教室品嚐了剛出爐的麵包；在觀光科的帶領下，親手完成毛巾熊與水母造型小毛巾。

日方老師表示，希望未來育達學生能前往日本回訪交流，為雙方建立深化教育合作的良好基礎。育達高中指出，本次活動不僅增進了兩國學生彼此的文化理解，也讓學生在共同的學習與體驗中留下難忘回憶。

