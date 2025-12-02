臺北育達高中舉辦職涯發展講座 科大老師入校分享

育達科大李建宗老師以自身求學與職涯經驗，向學生分享科系選擇的多元路徑

育達科大趙雅君老師鼓勵學生理解幼教師的職責與成就感

臺北市育達高中舉辦「高中職學生職涯發展與科系選擇」講座，邀請育達科技大學休閒運動管理系和幼保系老師入校，分享升學與職涯經驗，鼓勵學生在選擇未來道路時保持彈性、勇於探索自身興趣。此外，目前就讀育達科大的校友們也一同回到母校傳承經驗。

育達高中表示，休閒運動管理系李建宗老師分享自身求學歷程，帶領學生思考「科系選擇沒有唯一標準」。他以自身曾多次重新調整方向的經驗說明，興趣可以慢慢找、能力可以後天累積，而人生並非一次定案。他提醒學生，不必害怕讀錯科系，因為「發現不適合，也是一種往前走的開始」。李建宗老師也比較分析國立與私立科大的學習方式，引導學生理解學術研究與技術實作的差異，強調選擇學校時應回到最根本的問題：自己想成為什麼樣的人、什麼學習環境最適合自己。

幼保系趙雅君老師分享幼兒保育的就業型態與工作內涵，讓學生重新認識幼保相關工作的價值。她表示，幼保工作是一份神聖又具影響力的職業，因為幼教老師往往是孩子人生中的第一位老師。她也介紹幼保領域在國內外的實習機會，並分享自己與孩子相處時所獲得的成就感與快樂，讓學生看見教育現場的專業性與溫度。

育達高中指出，在學習與職涯方向的探討上，兩位教授都強調要把握每一次選擇與嘗試，並勉勵學生，不需急著在高中階段決定一生，真正的職涯是在一次次修正中變得更貼近自己。只要願意探索、願意嘗試，每位學生都能找到屬於自己的位置。