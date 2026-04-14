臺北花博農民市集 臺南農特產品展售

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臺南鳳梨新鮮直送

本週(4/18-4/19)由執行單位台北市農會邀請到臺南市農會到市集舉辦「臺南市鳳梨暨農特產品展售活動」，推出正值產季的鳳梨及各式農特產品加工品。來自臺南的鳳梨生長在日照充足的環境，一年四季皆有不同品種陸續產出，當地的丘陵地形具備良好的排水性及種植條件，使鳳梨果實口味酸甜適中、果肉紮實又多汁。

臺南帶來豐富農特產品

此外，現場還有全台農友產地直送的時令蔬果及特色農產品，皆具三章一Q驗證標章，讓民眾可以買到安心農產品。

本週來到市集即有機會參加鳳梨趣味活動及鳳梨試吃品嚐等，名額有限，別錯過囉！歡迎假日到市集採購，品味在地農產的好滋味。

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臺南嚴選好米

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，更多活動內容介紹，歡迎至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至臺北花博農民市集官網官網(https://www.expofarmersmarket.gov.taipei/)查詢。 (臺北花博農民市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00)