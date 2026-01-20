臺北花博農民市集 雲林農產新鮮直送

雲林蒜頭

本週(1/24-25)臺北花博農民市集執行單位台北市農會邀請雲林縣農會帶領轄區農民北上參加蒜頭、菇類、花生、海產、雜糧暨農特產品展售活動。

雲林菇類

雲林是臺灣農業大縣，當地擁有豐富農特產品，本週在花博農民市集就能採買由好農親自北上帶來的新鮮農產，蒜頭及菇類能輕鬆入菜，為菜餚增添風味與口感；

雲林花生

花生及各式雜糧，含豐富的營養價值為家人的健康加分。除了雲林縣帶來豐富的農特產品之外，更有來自全臺的優質好農齊聚市集，歡迎民眾本週末帶著家人一同前往，感受農民市集的熱鬧氛圍。

廣告 廣告

市集除了可以買到安心蔬果之外，也提供市民朋友多元性的休閒活動，1月25日(日)下午2點舞台區舉行「山藥食農教育-山藥Q圓DIY」主題活動，本活動將邀請參與民眾製作「山藥Q圓」，此外，現場將帶領大家認識山藥的小知識、探索不一樣的山藥風貌，為向親子推廣當季農產品相關知識，活動優先保障10名親子免收據參加，一般消費者持當日消費滿500元之農民收據參加，名額有限，額滿為止。

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，更多活動內容介紹，歡迎至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至臺北花博農民市集官網官網(https://www.expofarmersmarket.gov.taipei/)查詢。 (臺北花博農民市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00)