臺北花季最萌代言 巨型「喵喵」1月下旬起現身

記者李佩玲／臺北報導

「2026花IN臺北」將於1月16日起陸續登場，今年首度跨界與臺灣人氣插畫家A ee mi合作，由其筆下擁有近10萬粉絲追蹤的療癒系角色「喵喵」擔任年度代言人，並打造巨型喵喵裝置，1月下旬起將現身臺北市政府東南角；另外，臺北市公園處也推出「臺北捷運賞花地圖」，規劃7條經典賞花路線，供國內外旅客按圖索驥探訪臺北花世界。

公園處長藍舒凢表示，今年花IN臺北規劃了「臺北捷運賞花地圖」，地圖內共有7條經典賞花路線，活動從冬末的「臺北茶花展」率先綻放，再由「樂活夜櫻季」接力登場，之後還有歷史悠久的「陽明山花季」、北投的「三層崎花海」和貓空「樟樹步道花海」，接著是充滿異國風情的「士林官邸鬱金香展」、熱門婚紗拍攝景點的「臺北玫瑰展」與臺北春季最chill的「臺北杜鵑花季」及「花伴野餐」、熱鬧非凡的「竹子湖海芋季及繡球花季」，另外，還有隨著季節妝點各展區的「臺北河濱花海」、年度壓軸最大賞花盛事「士林官邸菊展」等，讓民眾全年賞花無縫接軌。

廣告 廣告

公園處園藝管理所說明，臺北花季不只實景花朵賞心悅目，今年主視覺設計也透過柔和流動的線條與色彩，象徵生態循環與四季更迭，畫面中花朵綻放出溫潤光澤，寓意珍惜自然資源與永續價值，花季布置規劃以綠色永續為核心，傳遞城市與自然共好的願景，並與擅長運用鮮豔色彩和美式復古畫風的人氣插畫家A ee mi合作，藉其筆下對生活與社會議題的深度觀察，將其著名角色「喵喵」化身最萌環保大使，透過其溫暖親切的形象，傳遞珍惜自然資源與城市共好的願景，為臺北花季注入可愛又獨特靈魂。

2026花IN臺北代言人喵喵將於1月下旬起現身臺北市政府東南角。（臺北市公園處提供）

2026花IN臺北將於1月16日起陸續登場。（臺北市公園處提供）

三層崎花海有遼闊的條帶花海景觀。（臺北市公園處提供）

樂活夜櫻季無論白天或夜晚都能感受櫻花的浪漫風情。（臺北市公園處提供）