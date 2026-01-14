「臺北茶花展」 體驗五感循環迷人風采

記者李佩玲／臺北報導

「2026臺北茶花展」將於明日起至25日，在陽明山花卉試驗中心登場，匯集職人盆景工藝與當代藝術家參展，並首度跨界攜手亞洲香研所推出「春光調香室」，引領民眾體驗從土壤、木質到花香的五感循環，更規劃奉茶體驗、茶花講堂等活動，邀約一同感受茶花迷人風采。

臺北市政府公園處表示，茶花展規劃室內與戶外雙展區，室內展區匯集職人盆景工藝與新品種展示，呈現茶花的獨特創新樣貌與不同的姿態變化，營造沉靜而富詩意的賞花氛圍，同時結合臺灣3E美術會以「茶花」為主題的「花影流年」畫展藝術創作，從人文視角延伸茶花在生活美學中的多元樣貌。

茶花展另一大亮點為首度攜手亞洲香研所，開幕日推出的「春光調香室」，以氣味為媒介，從茶花清雅花香出發，延伸至土壤與木質氣息，透過層層轉換，引導民眾以嗅覺感受自然環境的循環與節奏，打造專屬於茶花展的五感體驗，並有限定花季香味體驗展櫃，讓民眾體驗茶花的香味。

另規劃茶花講堂，邀專家分享臺灣原生山茶、茶花育種與栽培知識，並有茶花扦插嫁接課程與盆景雕塑示範；中華民國茶花學會則提供「奉茶體驗：天香茶花飲」，每日限量開放，邀民眾在茶花園中品嘗以花入茶的特色飲品，還有疊色明信片、限量紅包袋絹印體驗及茶花香頌送苗活動等，有興趣的民眾千萬別錯過。

臺北茶花展是臺北冬季最具代表性的賞花盛會。（取自臺北市政府網站）