臺北藝術節9月開台 8檔跨國力作驚豔登場

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記者黃朝琴／臺北報導

2026臺北藝術節將於9月4日至10月25日登場，今年以「To See a Wider World」為主題，集結黎巴嫩、印尼、中國大陸、日本及臺灣藝術家，推出8檔歐亞跨國力作，聚焦身分、記憶、漂泊與當代處境，看見這群久違或久仰的創作者，如何卸下成熟姿態，直面人生中最艱難與最脆弱的命題；多部作品從個人生命經驗出發，回望身分、歷史與記憶，也讓劇場成為直視傷痕與情感的現場。

當代法語劇場劇作家瓦吉．穆阿瓦次10月2至4日帶來《海之邊》與《孤身》，揭露身為流亡者在語言、家庭、文化認同的失落漂泊，難以安放傷痕在喜劇架構下呈現，獻給世界的深情禮物。臺灣小劇場先鋒及國家文藝獎得主王墨林10月16至18日帶來《最後的錄音》，面對已故友人卓明，他透過聲音、檔案與記憶碎片，回返臺灣劇場史的斷裂處，補足未被留下的一章。

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創作社劇團《孃孃狂言》9月4至6日登場，編導周慧玲熨貼女性70載情感依存與生命互持，從女性生命經驗與家族記憶，召喚長久被忽略、難以言說的情感與歷史幽影，老歌與滬語的運用讓該劇充滿活力。驫舞劇場20週年《大群舞》9月12、13日登場，創始人陳武康與蘇威嘉攜手編創，希望讓更多觀眾看見臺灣當代表演藝術的創作能量。

藝術家陳天灼與印尼編舞家西科．塞蒂安托共創《海籠》10月23至25日獻演，跨越劇場與儀式、表演與感官經驗，融合視覺藝術、聲響、身體，讓觀眾在遊走間，被包覆在既是祭典，也是劇場的沉浸式體驗。四把椅子劇團《太陽》10月16至18日登場，許哲彬、陳以恩攜手轉譯改編臺灣版，以「後疫情時代」的眼光重新直視日本當代經典，見證虛構成為現實的哲學寓言。王世偉《我是風》9月18至20日登場，建構成一個「海洋劇場」，讓觀眾散落在不同區塊，成為漂流人生汪洋的芸芸眾生，邀請莫子儀與林子恆演出。

2026臺北藝術節9月4日至10月25日登場，推出8檔歐亞跨國力作。（記者黃朝琴攝）

創作社劇團《孃孃狂言》9月4至6日登場，編導周慧玲熨貼女性70載情感。（記者黃朝琴攝）

國家文藝獎得主王墨林《最後的錄音》10月16至18日，透過聲音、檔案與記憶碎片，補足臺灣劇場史斷裂處。（記者黃朝琴攝）

四把椅子劇團《太陽》10月16至18日登場，許哲彬轉譯日本當代經典。（記者黃朝琴攝）

驫舞劇場20週年《大群舞》9月12、13日登場，創始人陳武康與蘇威嘉攜手編創。（記者黃朝琴攝）

四把椅子劇團《太陽》10月16至18日登場，轉譯日本當代經典。（北藝中心提供）

《海籠》10月23至25日獻演，融合視覺藝術、聲響、身體。（北藝中心提供）

《海籠》10月23至25日獻演，融合視覺藝術、聲響、身體。（北藝中心提供）