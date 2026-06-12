臺北街頭下起黃金雨！ 阿勃勒滿開打造「金色瀑布」
六初夏到，臺北市街頭悄然迎來一年之中最耀眼的黃金盛宴！走在街道上，一串串亮麗的黃色花穗自枝頭傾瀉而下，在晴朗藍天的映襯下，宛如一座座凌空飛濺的「金色瀑布」。當午後微風輕輕吹拂，細緻的金黃花瓣隨風輕灑，在柏油路面上鋪展成一片耀眼的金色地毯。這場溫柔的「黃金雨」不僅點亮了繁華的都會街廓，更讓初夏的臺北多了一分難得的浪漫與詩意。
耀眼金鏈花樹披上黃金甲！不只看花瀑，細長「黑褐色風鈴」更添四季風貌
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，阿勃勒（學名：Cassia fistula）又被媒體與植物愛好者浪漫地稱為「黃金雨」或「金鏈花樹」，屬於豆科落葉喬木，原產於南亞與印度等熱帶地區。
每逢 5 月至 6 月，阿勃勒便會迎來爆發性的花期，盛開時繁茂的花串一層層垂掛，整棵樹宛如披上一襲華麗的金黃色外衣，是臺灣最具指標性的夏季景觀植物。
除了令人屏息的耀眼金花，阿勃勒還擁有一項極具辨識度的特徵——成熟後高掛樹梢的黑褐色長豆莢。這些細長的豆莢長度可達數十公分，初期呈現鮮綠色，成熟後則逐漸轉為深褐色，宛如一串串克難風鈴懸掛在枝頭。即使花季結束、葉片飄落，這些獨特的豆莢依然會頑強地留在樹上，為城市街景勾勒出不同的幾何線條。公園處也特別提醒，雖然阿勃勒的果實內含黏質果肉與種子，在部分國家有傳統藥用紀錄，但由於具有一定毒性，並不建議民眾隨意採摘或食用，賞樹時保持「動眼不動手」最為安全。
初夏限定「畢業花」燦爛爆發！陽明所精選追雨地圖，一秒走進歐美電影
公園處陽明所主任陳彥材說明，阿勃勒是熱帶與亞熱帶地區極受歡迎的都會觀賞樹種。雖然在色彩上與春天盛開的「黃花風鈴木」有些許相似、遠看容易混淆，但仔細觀察可以發現，阿勃勒的花朵呈總狀花序下垂，花形與花期完全不同。
陳彥材主任補充，由於阿勃勒的盛開期恰逢鳳凰花開、學子踏出校園的季節，因此在臺灣民間又擁有「畢業花」的感性別稱。
為了讓市民精準捕捉這場限時流金，陽明所特別盤點了臺北市目前花況最亮眼的「阿勃勒大賞地圖」：
黃金大道（行道樹路段）： 大安區長興街、士林區福林路，以及橫跨多區的中山北路，目前沿線樹梢皆已編織出飽滿的金色隧道，非常適合通勤族在轉角邂逅驚喜。
優雅慢活（公園綠地）： 市民朋友不妨把握週末，前往士林官邸、福林公園、美崙公園、克強公園等指標性綠地。在遼闊的草坪與步行空間中，更能舒適地感受阿勃勒隨風飄落的「紫禁城外黃金雨」，享受忙碌生活中的愜意時光。
夏天寫給城市的一首詩！抬頭是流金花海，低頭是碎金薄紗
當炙熱的烈陽穿透層層花影，碎裂的光影灑落人行道，整條街道宛如被覆上一層柔軟的金色薄紗。抬頭是漫天流金的花海，低頭是滿地的燦爛花影，讓這座在炎炎夏日蒸騰下的鋼筋水泥城市，多了一份難得的寧靜、柔美與人文溫度。
有人說，阿勃勒的特質像極了青春，因為它總是在最熾熱的季節毫無保留地盛放，也在最美麗的時刻輕輕隨風飄落。這場滿城盡落的黃金雨，不只是行車窗外轉瞬即逝的街頭風景，更像是夏天用最溫柔的筆觸，寫給臺北這座城市的一首雋永情詩。
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