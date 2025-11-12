臺北觀光實力驚豔全台！ 「北投溫泉」奪十大亮點





交通部觀光署於11日盛大辦理第2屆觀光亮點獎頒獎典禮。臺北市觀傳局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美共同出席領獎，見證臺北市在全國觀光評比中的亮眼表現。

世界級獨特性： 「北投溫泉」成功榮獲「十大觀光亮點獎」。其獨特的青磺泉質與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二，加上全世界獨一無二以地名命名的「北投石」，成就了它的特殊性與國際價值。

交通便利性： 觀傳局指出，北投溫泉搭乘捷運即可輕鬆到達，放眼世界也是相當少見的優勢，為國內外旅客提供極高的便利性。

獲獎是對北投在地觀光發展、文化保存與自然資源的極大肯定。適逢入冬泡湯好時節，觀傳局歡迎民眾搭捷運到新北投，體驗溫泉、走訪北投圖書館、溫泉博物館等景點，感受獨具風情的北投魅力。

六大地標入選百大亮點，展現臺北多元城市風貌

除了北投溫泉之外，臺北市另有六處深受國內外旅客喜愛的熱門景點，榮獲「2026-2027年台灣觀光100亮點」，展現臺北豐富且多元的城市風貌：

1.大稻埕、松山文創園區： 探訪歷史文化與城市文創實力的代表。

2.貓空： 旅客可搭乘貓空纜車，以不同視角體驗白天與夜晚的山城風貌。

3.台北101、西門町： 潮流品牌雲集，是時尚與國際旅客造訪臺北的首選地標。

觀傳局指出，根據交通部觀光署報告，臺北市2024年國內旅遊旅次高達2,797萬，佔臺灣總旅次12.6%，不僅是六都中旅次數最高的縣市，與去年相比成長幅度亦為六都之冠（成長1成7）。觀傳局表示，市府將持續優化城市旅遊環境，打造臺北為獨具魅力的旅遊目的地，吸引旅客一遊再遊。

