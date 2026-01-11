臺北設計玩創意文具展驚喜福袋「轉運到底」

記者古可絜／綜合報導

「2026臺北設計玩創意文具展」即將於1月16日至19日在臺北世貿登場，現場提供民眾最完整的新年文具與創作周邊選擇，包括實用書寫工具與療癒角色商品，讓新年送禮、整理生活都充滿樂趣與溫度，歡迎民眾把握展期蒞臨展覽，一同開啟充滿療癒與創意的新年。

此次展覽集結來自日本、香港與臺灣的創作者，從日本設計師HARIKEN哈利劍、frankenji.、香港設計師CLUB BABO DESIGN到Nice Geeks唔曳會，帶來的角色設計不再只追求討喜，而是更強調個性、缺陷與反差感，反映當代創作者對生活焦慮、社會壓力與自我認同的回應，這類作品不只是「可愛」，而是一種可被投射情緒的載體，也是潮玩文化從收藏轉向陪伴的重要轉折。

以原創角色為核心的「一襄橘子」將帶來人氣角色「果肉、橘子、果果醬」，推出「果果娃娃現摘體驗」，觀眾可像採果般親手摘下吊飾，完成「收果儀式」，趣味互動滿滿療癒感；「汪汪快遞」則推出「一番賞」活動，每一抽都充滿期待，還包含展覽限定獎項，兼具樂趣與收藏價值；「logaloga」展出毛絨吊飾，結合諧音梗織帶，如「迎南而上」、「好運蓮蓮」、「有鉗任性」，逗趣設計讓人會心一笑，療癒陪伴感十足。

在數位工具高度普及的時代，文具重新被賦予「儀式感」與「自我整理」的價值。書寫、標記、貼紙與分類，不僅是實用工具，也成為日常生活中帶來秩序與美感的過程，像NIIMBOT精臣這類結合科技與生活整理的品牌，或Ace英士、能藝所呈現的質感書寫文化，都展現文具在生活中的獨特魅力。

此外，農曆過年將至，創作者們也紛紛推出驚喜福袋回饋給粉絲，如「星期一的布魯斯」推出「布魯斯超值福袋」活動，福袋原價總市值高達新臺幣2,180元，展場限定超值回饋價僅1,000元，即可一次帶回多款人氣角色周邊商品，數量僅限10包，售完即止；同時，「KIN MATON金馬桶」則邀請民眾現場一起玩「越抽越旺、越玩越富」活動，包括人人有獎紅包牆、金運符轉轉樂、文具控大驚喜包等組合出多層次好禮，讓觀眾在展場中一路「轉運到底」。

「馬嘶賀歲・貓笑迎春」插畫紅包袋，上有六小福貓咪駿馬圖，象徵向前奔向好年景的寓意，值得粉絲收藏。（keyto_art_lab提供）

「2026臺北設計玩創意文具展」即將於1月16日至19日在臺北世貿登場。（上聯國際展覽提供）

品牌推出可愛周邊商品，從滑鼠墊、購物袋、毛毯到抱枕應有盡有，讓生活充滿可愛與儀式感。（汪汪快遞提供）