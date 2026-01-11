臺北設計玩創意文具展 開啟療癒新年

記者古可絜／綜合報導

「2026臺北設計玩創意文具展」即將於16至19日在臺北世貿登場，現場提供民眾最完整的新年文具與創作周邊選擇，包括實用書寫工具與療癒角色商品，讓新年送禮、整理生活都充滿樂趣與溫度，歡迎民眾把握展期蒞臨展覽，一同開啟充滿療癒與創意的新年。

潮玩從收藏轉向陪伴

此次展覽集結來自日本、香港與臺灣的創作者，從日本設計師HARIKEN哈利劍、frankenji.、香港設計師CLUB BABO DESIGN到Nice Geeks唔曳會，帶來的角色設計不再只追求討喜，而是更強調個性、缺陷與反差感，反映當代創作者對生活焦慮、社會壓力與自我認同的回應，這類作品不只「可愛」，而是一種可被投射情緒的載體，也是潮玩文化從收藏轉向陪伴的重要轉折。

在數位工具高度普及的時代，文具重新被賦予「儀式感」與「自我整理」的價值。書寫、標記、貼紙與分類，不僅是實用工具，也成為日常生活中帶來秩序與美感的過程，像Ace英士及能藝所呈現的質感書寫文化，均展現文具在生活中的獨特魅力。

驚喜福袋回饋粉絲

此外，農曆過年將至，創作者們也紛紛推出驚喜福袋回饋給粉絲，如「星期一的布魯斯」推出「布魯斯超值福袋」活動，福袋原價總市值高達新臺幣2180元，展場限定超值回饋價僅1000元，即可一次帶回多款人氣角色周邊商品，數量僅限10包，售完即止；同時，「KIN MATON金馬桶」則邀請民眾現場一起玩「越抽越旺、越玩越富」活動，包括人人有獎紅包牆、金運符轉轉樂、文具控大驚喜包等組合出多層次好禮，讓觀眾在展場中一路「轉運到底」。

「馬嘶賀歲‧貓笑迎春」插畫紅包袋。（keyto_art_lab提供）

品牌推出可愛周邊商品，讓生活充滿可愛與儀式感。（汪汪快遞提供）